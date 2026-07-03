الخارجية الألمانية تدين التفجير الإرهابي في دمشق وتؤكد التضامن مع سوريا

447A5713 3 الخارجية الألمانية تدين التفجير الإرهابي في دمشق وتؤكد التضامن مع سوريا

برلين-سانا

أدان مدير إدارة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في وزارة الخارجية الألمانية كليمنس هاخ، الهجوم الإرهابي الذي استهدف أمس مقهى في محيط القصر العدلي بدمشق، وأسفر عن سقوط ضحايا من المدنيين.

وقال هاخ في منشور عبر منصة “إكس” اليوم الجمعة: ” أدين الهجوم الإرهابي المروع في وسط دمشق، أفكاري وتعاطفي مع الضحايا وعائلاتهم، تقف ألمانيا تضامناً مع سوريا في هذا اليوم الحزين”.

وكان التفجير الإرهابي الذي استهدف مقهى في محيط القصر العدلي بدمشق أمس قد أسفر عن مقتل 10 مدنيين وإصابة 21 آخرين، ما أثار موجة إدانات عربية ودولية واسعة.

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