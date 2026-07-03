ليبيا واليمن يدينان التفجير الإرهابي في دمشق ويؤكدان تضامنهما مع سوريا

طرابلس-سانا

أدان ليبيا واليمن التفجير الإرهابي الذي أوقع قتلى وجرحى في مقهى قريب من القصر العدلي في دمشق، وأكدا تضامنهما مع سوريا في مواجهة كل ما يهدد أمنها واستقرارها.

وأعربت وزارة الخارجية والتعاون الدولي الليبية في بيان على موقعها الإلكتروني عن تضامن ليبيا مع سوريا في هذا الظرف الأليم، والتأكيد على أهمية حماية المدنيين واحترام قواعد القانون الدولي بما يعزز الأمن والسلم على المستويين الإقليمي والدولي.

من جهتها جددت وزارة الخارجية اليمنية موقف اليمن الثابت الرافض للإرهاب بجميع أشكاله وصوره، مهما كانت دوافعه أو مبرراته، معلنة تضامنها مع سوريا في مواجهة كل ما يهدد أمنها واستقرارها.

وعبّرت الوزارة عن خالص تعازيها ومواساتها لأسر الضحايا، وتمنياتها بالشفاء العاجل للمصابين. وتتوالى الإدانات للتفجير الإرهابي الذي حدث أمس الخميس وأسفر عن 10 قتلى و21 مصاباً، بينما أكدت سوريا أن هذا العمل الإرهابي الجبان لن يثنيها عن مواصلة جهودها في حماية المواطنين، وتثبيت الأمن والاستقرار في البلاد.