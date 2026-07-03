الإمارات تستنكر التفجير الإرهابي بدمشق

أبو ظبي-سانا
أدانت دولة الإمارات العربية المتحدة، التفجير الإرهابي الذي أوقع قتلى وجرحى في مقهى قرب القصر العدلي بدمشق أمس، مؤكدة رفضها لجميع أشكال الإرهاب التي تهدف إلى زعزعة الاستقرار.
وشددت وزارة الخارجية الإماراتية في بيان لها على منصة “إكس” اليوم الجمعة، على أن دولة الإمارات تعرب عن استنكارها الشديد لهذه الأعمال الإرهابية، ورفضها الدائم لجميع أشكال العنف والإرهاب التي تستهدف زعزعة الأمن والاستقرار.
وأعربت الوزارة عن خالص تعازيها ومواساتها لأهالي وذوي الضحايا، ولحكومة الجمهورية العربية السورية وشعبها، في هذا الهجوم الآثم، وتمنياتها بالشفاء العاجل لجميع المصابين.
وتتوالى الإدانات للتفجير الإرهابي الذي حدث أمس الخميس، وأسفر عن 10 قتلى و21 مصاباً، مشددة على التضامن مع سوريا ورفض الإرهاب، بينما أكدت سوريا أن هذا العمل الإرهابي الجبان لن يثنيها عن مواصلة جهودها في حماية المواطنين، وتثبيت الأمن والاستقرار في البلاد.