الإمارات تستنكر التفجير الإرهابي بدمشق

أبو ظبي-سانا‏

أدانت دولة الإمارات العربية المتحدة، التفجير الإرهابي الذي أوقع قتلى وجرحى في مقهى قرب ‏القصر العدلي بدمشق أمس، مؤكدة رفضها لجميع أشكال الإرهاب التي تهدف إلى زعزعة ‏الاستقرار.‏

وشددت وزارة الخارجية الإماراتية في بيان لها على منصة “إكس” اليوم الجمعة، على أن دولة ‏الإمارات تعرب عن استنكارها الشديد لهذه الأعمال الإرهابية، ورفضها الدائم لجميع أشكال العنف ‏والإرهاب التي تستهدف زعزعة الأمن والاستقرار.‏

وأعربت الوزارة عن خالص تعازيها ومواساتها لأهالي وذوي الضحايا، ولحكومة الجمهورية ‏العربية السورية وشعبها، في هذا الهجوم الآثم، وتمنياتها بالشفاء العاجل لجميع المصابين.‏

وتتوالى الإدانات للتفجير الإرهابي الذي حدث أمس الخميس، وأسفر عن 10 قتلى و21 مصاباً، ‏مشددة على التضامن مع سوريا ورفض الإرهاب، بينما أكدت سوريا أن هذا العمل الإرهابي ‏الجبان لن يثنيها عن مواصلة جهودها في حماية المواطنين، وتثبيت الأمن والاستقرار في البلاد.‏