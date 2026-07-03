منظمة التعاون الإسلامي تدين التفجير الإرهابي بدمشق

جدة-سانا
أعربت الأمانة العامة لمنظمة التعاون الإسلامي اليوم الجمعة عن إدانتها الشديدة للتفجير الإرهابي الذي استهدف أمس مقهى بمنطقة الحجاز في العاصمة دمشق.
وجدّدت المنظمة في بيان موقفها الثابت في إدانة الإرهاب بكل أشكاله، مؤكدةً تضامنها الكامل مع سوريا ودعمها للجهود الرامية إلى مكافحة الإرهاب وتعزيز الأمن والاستقرار.
وتقدّمت الأمانة العامة بصادق التعازي والمواساة إلى أسر الضحايا والحكومة السورية وشعبها راجيةً الشفاء العاجل للمصابين.
وكان التفجير الإرهابي استهدف مقهى في دمشق أمس الخميس وأسفر عن مقتل 10 أشخاص وإصابة 21 آخرين.