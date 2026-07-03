منظمة التعاون الإسلامي تدين التفجير الإرهابي بدمشق

جدة-سانا‏

أعربت الأمانة العامة لمنظمة التعاون الإسلامي اليوم الجمعة عن إدانتها الشديدة للتفجير الإرهابي الذي ‏استهدف أمس مقهى بمنطقة الحجاز في العاصمة دمشق.‏

وجدّدت المنظمة في بيان موقفها الثابت في إدانة الإرهاب بكل أشكاله، مؤكدةً تضامنها الكامل ‏مع سوريا ودعمها للجهود الرامية إلى مكافحة الإرهاب وتعزيز الأمن والاستقرار.‏

وتقدّمت الأمانة العامة بصادق التعازي والمواساة إلى أسر الضحايا والحكومة السورية ‏وشعبها راجيةً الشفاء العاجل للمصابين.‏

وكان التفجير الإرهابي استهدف مقهى في دمشق أمس الخميس وأسفر عن مقتل 10 أشخاص ‏وإصابة 21 آخرين.‏