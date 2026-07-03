الاتحاد الأوروبي يؤكد دعمه لسوريا في مكافحة الإرهاب ويدين التفجير الإرهابي بدمشق

بروكسل-سانا



أدان الاتحاد الأوروبي بشدة، اليوم الجمعة، التفجير الإرهابي الذي أوقع قتلى وجرحى في مقهى قريب من القصر العدلي في دمشق، مؤكداً دعمه الحكومة السورية في مكافحة الإرهاب.



وجدّد المتحدث باسم الاتحاد الأوروبي أنور العنوني، كما نقلت صحيفة “ديموكراتا” الإسبانية، التأكيد على رفض الاتحاد جميع أشكال العنف وعزمه على مواصلة التعاون مع الحكومة السورية في مكافحة الإرهاب.

وتقدم العنوني باسم الاتحاد بخالص التعازي والمواساة لعائلات الضحايا، معرباً عن التضامن معها في مصابها.



وتتوالى الإدانات للتفجير الإرهابي الذي حدث أمس الخميس وأسفر عن 10 قتلى و21 مصاباً، بينما أكدت سوريا أن هذا العمل الإرهابي الجبان لن يثنيها عن مواصلة جهودها في حماية المواطنين، وتثبيت الأمن والاستقرار في البلاد.