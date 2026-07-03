إسبانيا تؤكد دعمها لسيادة سوريا وسلامة أراضيها وتدين بشدة التفجير الإرهابي في دمشق

مدريد-سانا

أدانت إسبانيا اليوم الجمعة بشدة، التفجير الإرهابي الذي استهدف مقهى في محيط القصر العدلي بدمشق، و أسفر عن وقوع قتلى وجرحى بين المدنيين، مؤكدة دعمها سيادة سوريا واستقلالها ووحدتها وسلامة أراضيها.

وفي بيان نُشر على موقعها الرسمي، أدانت الحكومة الإسبانية أي محاولة لزعزعة الاستقرار وتهديد الأمن في سوريا والمنطقة، مجددة دعمها الجهود الإقليمية والدولية الرامية إلى تعزيز الأمن، وتحقيق الإنعاش الاقتصادي ودعم المؤسسات بهدف بناء مستقبل مزدهر في سوريا.

كما أعربت الحكومة الإسبانية عن تضامنها وتمنياتها بالشفاء العاجل لجميع المصابين وتقدمت بخالص التعازي لأسر الضحايا.

وأثار التفجير الإرهابي الذي وقع أمس الخميس في محيط القصر العدلي بدمشق موجة إدانات عربية ودولية، فيما أعلنت وزارة الصحة اليوم ارتفاع عدد ضحاياه إلى 10 قتلى، و21 مصاباً.