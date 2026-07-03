الهيئة الدولية لحماية المدنيين تدين التفجير الإرهابي في دمشق وتؤكد وقوفها إلى جانب ‏سوريا ‏

‏ ‏دمشق-سانا‏

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أدانت الهيئة الدولية لحماية المدنيين الهجوم الإرهابي الذي استهدف محيط القصر العدلي ‏في دمشق، مؤكدة تضامنها مع سوريا ودعمها للإجراءات التي تتخذها مؤسساتها ‏الشرعية لحماية المدنيين والحفاظ على الأمن والاستقرار، وداعية إلى محاسبة المسؤولين ‏عن هذا الاعتداء وعدم إفلاتهم من العدالة.‏

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وأكدت الهيئة، في بيان تلقت سانا نسخة منه اليوم الجمعة، أن استهداف المدنيين والأماكن ‏العامة يشكل عملاً إرهابياً مداناً بكل المقاييس القانونية والإنسانية، ولا يمكن تبريره تحت ‏أي ظرف أو ذريعة، لأنه يقوض السلم المجتمعي ويهدد الأمن والاستقرار، مشددة على ‏ضرورة محاسبة جميع المسؤولين عن هذه الجرائم، ومن يقف وراءها أو يدعمها أو ‏يمولها.‏

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وأعربت الهيئة عن خالص التعازي والمواساة لأسر الضحايا، وعن تضامنها الكامل ‏مع المصابين، مؤكدة وقوفها إلى جانب سوريا في كل ما تتخذه من إجراءات ‏لحماية المدنيين وحفظ الأمن والاستقرار ومكافحة الإرهاب، بما ينسجم مع أحكام القانون ‏والالتزامات الدولية ذات الصلة.‏

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كما دعت إلى تعزيز التعاون الوطني والدولي في مجال مكافحة الإرهاب، وتجفيف ‏مصادر تمويله، وتوسيع نطاق تبادل المعلومات والخبرات، بما يسهم في حماية المدنيين ‏والحد من تكرار مثل هذه الاعتداءات.‏

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واستهدف هجوم إرهابي مقهى بمنطقة الحجاز قرب القصر العدلي في دمشق أمس ‏الخميس، ما أسفر عن مقتل 9 أشخاص وإصابة 20 آخرين.‏

‏ والهيئة الدولية لحماية المدنيين (‏I.C.P.C‏) هي منظمة دولية، تم إنشاؤها وفقاً لمبادئ ‏الدبلوماسية المستقلة، تأسست عام 2024 في هولندا. ‏