البرلمان العربي: نرفض جميع الأعمال الإرهابية التي تستهدف زعزعة استقرار سوريا

photo 2026 07 02 16 54 55 2 البرلمان العربي: نرفض جميع الأعمال الإرهابية التي تستهدف زعزعة استقرار سوريا

القاهرة-سانا

أدان البرلمان العربي اليوم الجمعة التفجير الإرهابي الذي استهدف مقهى في محيط القصر العدلي بالعاصمة دمشق، مؤكداً تضامنه مع سوريا ودعمه لها.

وأكد البرلمان في بيان نشره على منصة ” إكس” رفضه جميع الأعمال الإرهابية التي تستهدف زعزعة الأمن والاستقرار وترويع المدنيين الأبرياء، مشدداً على ضرورة تضافر الجهود العربية والإقليمية والدولية لتجفيف منابع الإرهاب وتمويله وملاحقة داعميه، بما يسهم في تعزيز الأمن والاستقرار على مختلف المستويات.

وكان التفجير الإرهابي الذي استهدف مقهى في دمشق أمس الخميس أسفر عن مقتل تسعة مدنيين وإصابة 20 آخرين، الأمر الذي لقي إدانات عربية ودولية واسعة أكدت التضامن مع سوريا في مواجهة جميع أشكال الإرهاب.

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