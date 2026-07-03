رئيس إقليم كردستان العراق يدين التفجير الإرهابي في دمشق ويؤكد التضامن مع سوريا

أربيل-سانا

أدان رئيس إقليم كردستان العراق نيجيرفان بارزاني بشدة العمل الإرهابي الذي استهدف المدنيين الأبرياء في العاصمة دمشق.

وأكد بارزاني في تدوينة عبر منصة “إكس” تضامن إقليم كردستان العراق الكامل مع سوريا حكومة وشعباً، ودعم كل ما من شأنه تعزيز أمنها واستقرارها، وحماية سلامة مواطنيها.

وتقدم بارزاني بخالص التعازي وصادق المواساة إلى ذوي الضحايا، متمنياً الشفاء العاجل للمصابين.

وكان التفجير الإرهابي الذي استهدف مقهى في دمشق أمس الخميس أسفر عن مقتل تسعة مدنيين وإصابة آخرين، وسط إدانات عربية ودولية واسعة أكدت التضامن مع سوريا في مواجهة جميع أشكال الإرهاب.

وأكدت سوريا أن هذا العمل الإرهابي الجبان لن يثنيها عن مواصلة جهودها في حماية المواطنين، وتثبيت الأمن والاستقرار في البلاد.