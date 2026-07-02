الشيباني: سوريا ولبنان يخطوان في مسار العلاقات الثنائية بما يخدم المصالح المشتركة لشعبيهما

دمشق-سانا

أكد وزير الخارجية والمغتربين أسعد حسن الشيباني أن سوريا ولبنان يخطوان اليوم خطوة جديدة في مسار العلاقات السورية اللبنانية، على أسس الاحترام المتبادل للسيادة، وحسن الجوار، والتعاون البنّاء الذي يخدم المصالح المشتركة للشعبين السوري واللبناني.

وقال الشيباني في منشور على منصة (X) اليوم: “نؤسس مع الأشقاء في لبنان لمرحلة جديدة من العلاقات الثنائية، عبر توقيع اتفاقية إنشاء اللجنة العليا السورية–اللبنانية المشتركة، لتكون إطاراً مؤسسياً دائماً يعزز التعاون والتنسيق بين بلدينا في المجالات السياسية والاقتصادية والأمنية والثقافية والاجتماعية، بالإضافة للنقل والطاقة والمياه والصحة والاتصالات”.

وأضاف الشيباني: “ستبقى سوريا شريكاً فاعلاً في ترسيخ الاستقرار وتعزيز التنمية، ونؤمن بأن الحوار المباشر مع الدولة اللبنانية والتعاون العملي في الملفات ذات الاهتمام المشترك هو السبيل إلى بناء مستقبل أكثر أمناً وازدهاراً لبلدينا والمنطقة”.

كما توجه الشيباني بخالص الشكر والتقدير إلى رئيس الجمهورية اللبنانية جوزاف عون، ورئيس مجلس الوزراء نواف سلام، ورئيس مجلس النواب نبيه بري، ومفتي الجمهورية الشيخ عبد اللطيف دريان، وغبطة البطريرك الماروني الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي والمطارنة المرافقين، والسيد وليد جنبلاط، ورئيس حزب الكتائب سامي الجميّل، ورئيس حزب القوات سمير جعجع، ومفتي طرابلس الشيخ محمد طارق إمام والوفد المرافق له، ونائب رئيس الحكومة طارق متري، على كرم الضيافة وحفاوة الاستقبال.

وأعرب كذلك عن شكره لأهالي طرابلس على الاستقبال الحاشد، وما أحاطوه به من كرم ومودة تعكسان عمق الروابط الأخوية بين الشعبين السوري واللبناني.

وكان وزير الخارجية والمغتربين أجرى اليوم سلسلة لقاءات في بيروت، شملت الرئيس عون ورئيس مجلس الوزراء نواف سلام ورئيس مجلس النواب نبيه بري، حيث جرى بحث سبل تعزيز العلاقات الثنائية والتعاون بين البلدين، كما وقع الجانبان اتفاقية لتشكيل اللجنة العليا السورية-اللبنانية، بهدف تطوير التعاون في مختلف المجالات.