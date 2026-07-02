 بدء فرز أصوات انتخابات المجلس الشعبي الوطني الجزائري في السفارة الجزائرية بدمشق

دمشق-سانا

بدأت السفارة الجزائرية بدمشق، اليوم الخميس، عملية فرز أصوات انتخابات المجلس الشعبي الوطني الجزائري، عقب اختتام العملية الانتخابية الخاصة بأبناء الجالية الجزائرية في سوريا، في الساعة الثامنة مساء اليوم.

وأوضح السفير الجزائري بدمشق عبد القادر قاسمي الحسني، في تصريح لمراسلة سانا، أن الانتخابات شهدت إقبالاً جيداً من أبناء الجالية الجزائرية المقيمين في دمشق وحلب وحمص وعدد من المناطق السورية، ما يعكس تعلقهم بوطنهم الجزائر وحرصهم على التعبير عن انتمائهم للبلدين، مشيراً إلى أن السفارة هيأت جميع الجوانب الإدارية والتقنية واللوجستية لضمان نجاح العملية الانتخابية.

وبين قاسمي الحسني أن العملية الانتخابية بدأت بتسجيل المواطنين في القوائم الانتخابية، ثم دعوتهم إلى مقر السفارة للإدلاء بأصواتهم، قبل الانتقال إلى مرحلة فرز الأصوات.

وأكد رئيس البعثة الجزائرية في سوريا أن عملية التصويت والفرز تمت بشفافية تامة، وبإشراف ومراقبة من قبل السفارة، وبمشاركة المواطنين في تأطير العملية، وتتولى لجنة انتخابية في مزيج بين طاقم السفارة وأبناء من الجالية الإشراف على العملية في السفارة.

وأوضح الدبلوماسي الجزائري أن الدولة الجزائرية تشرف على العملية من الناحية اللوجستية والإدارية، بينما تتولى السلطة المستقلة الوطنية للانتخابات، التي أُنشئت في الجزائر منذ سنوات، إدارة العملية الانتخابية والإشراف عليها بما يضمن نزاهتها وشفافيتها، ويكفل للناخبين الجزائريين حرية الإدلاء بأصواتهم.

وتوجه السفير الجزائري بشكره للحكومة السورية على ما قدمته من تسهيلات، ولا سيما في الجوانب الأمنية والإدارية وسرعة الاستجابة لطلبات تنظيم العملية الانتخابية.

وكانت السفارة الجزائرية في دمشق، بدأت استقبال أبناء الجالية الجزائرية ‌‏‌‏في الـ 27 من حزيران الماضي للإدلاء بأصواتهم في انتخابات المجلس الشعبي الوطني، بعد استكمال جميع الترتيبات التنظيمية والإدارية ‌‏لضمان حسن ‏سير العملية الانتخابية.‏





