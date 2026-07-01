الأمم المتحدة: دعم مجلس الشعب خطوة نحو مسار سياسي شامل في سوريا

نيويورك-سانا

وصف نائب المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى سوريا كلاوديو كوردوني، الدورة الافتتاحية لمجلس الشعب المقرر عقدها الأسبوع المقبل بأنها تمثل علامة فارقة في المرحلة الانتقالية السياسية في سوريا.



وأعرب كوردوني، في بيان صدر عن مكتبه اليوم الأربعاء، عن استعداد الأمم المتحدة التام لدعم مجلس الشعب في مختلف مجالات عمله، بما يتيح له الاضطلاع بمهامه الحيوية خدمةً للشعب السوري، وسعياً نحو مستقبل سلمي وشامل وديمقراطي وذي سيادة لسوريا.



وقال كوردوني: إنه تابع عن كثب الإعلان اليوم عن تعيين 70 عضواً من قبل الرئيس الشرع في مجلس الشعب الجديد، لينضموا إلى 137 عضواً جرى اختيارهم مسبقاً عبر انتخابات غير مباشرة.



وأضاف: إن كل عضو سيضطلع بدور محوري في اقتراح ومراجعة ومناقشة وسن التشريعات الضرورية بشكل عاجل في هذه المرحلة الحاسمة من التطور المؤسسي في سوريا.



وأشار كوردوني إلى أن هذه التعيينات الجديدة رفعت نسبة تمثيل المرأة في المجلس إلى ما يزيد قليلاً على 10 بالمئة، مؤكداً أن نجاح المرحلة الانتقالية يعتمد على المشاركة الفاعلة للنساء السوريات ومختلف فئات المجتمع.



وحثّ على ضرورة بذل المزيد من الجهود لضمان أن تعكس مؤسسات الدولة في هذه المرحلة الانتقالية التنوع الغني للمجتمع السوري، وأن تتيح فرصاً حقيقية لمشاركة جميع مكوناته.



ولفت نائب المبعوث الأممي إلى أن مجلس الشعب يتحمل مسؤوليات جسيمة في هذه المرحلة، تشمل تعزيز التشريع، ودعم المساءلة والحوار الوطني، وترسيخ مسار العدالة الانتقالية، والمساهمة في إرساء أسس السلام والإصلاح المستدام، بما في ذلك إعداد دستور دائم، وإجراء انتخابات شاملة في نهاية المرحلة الانتقالية.



وكان الرئيس أحمد الشرع قد أصدر، في وقت سابق اليوم، مرسوماً يقضي بتسمية أعضاء مجلس الشعب السوري الجديد.