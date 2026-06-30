الهيئة الوطنية للعدالة الانتقالية تشارك ضمن وفد سوري في دورة تدريبية ‏بلاهاي

لاهاي-سانا
تشارك الهيئة الوطنية للعدالة الانتقالية، ضمن وفد سوري يضم ممثلين عن عدد من الوزارات والهيئات الوطنية في الدورة التدريبية التي تستضيفها منظمة حظر الأسلحة الكيميائية بمدينة لاهاي، بهدف تعزيز القدرات الوطنية، وتبادل الخبرات في تنفيذ الالتزامات الدولية ذات الصلة.
وأوضحت الهيئة في منشور على قناتها عبر التلغرام، اليوم الثلاثاء، أن هذه المشاركة تأتي في إطار تطوير الكفاءات المؤسسية، والاستفادة من الخبرات الدولية، بما يسهم في بناء مؤسسات وطنية أكثر قدرة على أداء مهامها وفق المعايير القانونية والفنية المعتمدة، ويعزز مسار سيادة القانون وبناء الدولة.
وأكدت الهيئة أن الاستثمار في بناء القدرات وتطوير الخبرات يمثل ركيزة أساسية لرفع كفاءة المؤسسات الوطنية، بما ينعكس على جودة الخدمات العامة، ويعزز ثقة المواطنين بمؤسساتهم.
وانطلقت أعمال الدورة يوم أمس الإثنين، وتستمر أربعة أيام، ويضم الوفد السوري 26 ممثلاً عن عدد من الوزارات والهيئات الوطنية.
يشار إلى أن الهيئة الوطنية للعدالة الانتقالية هيئة مستقلة تتمتع بالشخصية الاعتبارية والاستقلال المالي والإداري، وتعمل في جميع أنحاء الأراضي السورية، أحدثت بالمرسوم الرئاسي رقم 20 في أيار 2025.
وتعمل الهيئة منذ تشكيلها، على المستويات الحكومية والمجتمعية والدولية، ضمن مسار يهدف إلى ترسيخ مبادئ العدالة والمساءلة، وكشف الحقيقة، وجبر الضرر، ومنع تكرار الانتهاكات.