الهيئة الوطنية للعدالة الانتقالية تشارك ضمن وفد سوري في دورة تدريبية ‏بلاهاي

لاهاي-سانا

تشارك الهيئة الوطنية للعدالة الانتقالية، ضمن وفد سوري يضم ممثلين عن ‏عدد من الوزارات والهيئات الوطنية في الدورة التدريبية التي تستضيفها ‏منظمة حظر الأسلحة الكيميائية بمدينة لاهاي، بهدف تعزيز القدرات الوطنية، ‏وتبادل الخبرات في تنفيذ الالتزامات الدولية ذات الصلة.‏

وأوضحت الهيئة في منشور على قناتها عبر التلغرام، اليوم الثلاثاء، أن هذه ‏المشاركة تأتي في إطار تطوير الكفاءات المؤسسية، والاستفادة من الخبرات ‏الدولية، بما يسهم في بناء مؤسسات وطنية أكثر قدرة على أداء مهامها وفق ‏المعايير القانونية والفنية المعتمدة، ويعزز مسار سيادة القانون وبناء الدولة.‏

وأكدت الهيئة أن الاستثمار في بناء القدرات وتطوير الخبرات يمثل ركيزة ‏أساسية لرفع كفاءة المؤسسات الوطنية، بما ينعكس على جودة الخدمات ‏العامة، ويعزز ثقة المواطنين بمؤسساتهم.‏

وانطلقت أعمال الدورة يوم أمس الإثنين، وتستمر أربعة أيام، ويضم الوفد ‏السوري 26 ممثلاً عن عدد من الوزارات والهيئات الوطنية.‏

يشار إلى أن الهيئة الوطنية للعدالة الانتقالية هيئة ‏مستقلة تتمتع بالشخصية ‏الاعتبارية والاستقلال المالي والإداري، ‏وتعمل ‏في جميع أنحاء الأراضي ‏السورية، أحدثت بالمرسوم الرئاسي رقم 20 في أيار 2025.‏

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وتعمل الهيئة منذ تشكيلها، على المستويات الحكومية والمجتمعية ‏والدولية، ‏ضمن مسار يهدف إلى ترسيخ مبادئ العدالة والمساءلة، ‏وكشف الحقيقة، ‏وجبر الضرر، ومنع تكرار الانتهاكات.‏