سوريا والعراق يتفقان على تشكيل لجنة عليا للتنسيق المشترك

دمشق-سانا

اتفقت سوريا والعراق اليوم الإثنين على تشكيل لجنة عليا للتنسيق المشترك، في خطوة تهدف إلى متابعة مسارات التعاون الثنائي وتنسيق الجهود بين البلدين في مختلف المجالات.

وجاء ذلك خلال مباحثات بين وزير الخارجية والمغتربين أسعد حسن الشيباني في العاصمة دمشق مع نائب رئيس مجلس الوزراء وزير خارجية جمهورية العراق، فؤاد حسين، بحضور وزير الطاقة محمد البشير.

وأوضح بيان مشترك نقلته وزارة الخارجية والمغتربين عبر قناتها على التلغرام أن الجانبين بحثا سبل تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين وتطوير التعاون المشترك في مختلف المجالات، واتفقا على تشكيل لجنة عليا للتنسيق المشترك برئاسة وزيري الخارجية، بما يضمن متابعة تنفيذ مخرجات التعاون الثنائي وتنسيق الجهود في مختلف المجالات.

وتناول اللقاء بحث آليات نقل وعبور إمدادات الطاقة، ومشروع إعادة تأهيل أنابيب نقل النفط من العراق إلى سوريا، والتعاون في مجالي المياه والزراعة، بما يسهم في تعزيز الأمن الغذائي المشترك بين البلدين والتكامل الاقتصادي وخدمة المصالح المشتركة.

كما بحث الجانبان سبل تعزيز التنسيق الأمني والتعاون المشترك، بما يدعم أمن البلدين واستقرار المنطقة، ويعزز الجهود الرامية إلى مواجهة التحديات المشتركة.

وفي وقت سابق اليوم استقبل الرئيس أحمد الشرع وزير الخارجية العراقي في قصر الشعب بدمشق، وتم بحث العلاقات الثنائية وسبل تطوير التعاون في مختلف المجالات، إضافة إلى مناقشة مستجدات الأوضاع الإقليمية والدولية، وتعزيز مستوى التنسيق والتشاور بين البلدين الشقيقين إزاء التحديات المشتركة.