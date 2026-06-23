بمشاركة سوريا انطلاق منتدى الأمم المتحدة للخدمة العامة 2026 في تبليسي

044A5687 بمشاركة سوريا انطلاق منتدى الأمم المتحدة للخدمة العامة 2026 في تبليسي

تبليسي-سانا

انطلقت اليوم الثلاثاء في العاصمة الجورجية تبليسي أعمال منتدى الأمم المتحدة للخدمة العامة 2026، بمشاركة سوريا بوفد من وزارة العدل يترأسه الوزير مظهر الويس.

ويناقش المنتدى، الذي ينعقد خلال الفترة من الـ 23 إلى الـ 25 من حزيران تحت شعار “تحويل المؤسسات العامة: تعزيز الابتكار والمشاركة والشمول”، دور مؤسسات العدالة في تعزيز الشفافية، وترسيخ سيادة القانون، وتسريع تقديم الخدمات.

photo 2 2026 06 23 12 49 22 بمشاركة سوريا انطلاق منتدى الأمم المتحدة للخدمة العامة 2026 في تبليسي

ويتضمن جدول أعمال المنتدى الذي تنظمه إدارة الشؤون الاقتصادية والاجتماعية في الأمم المتحدة (UN DESA)، ووزارة العدل في جورجيا، عدداً من ورشات العمل التي تركز على التحول الرقمي وتنسيق السياسات الوطنية والمحلية، بهدف تعزيز الحوكمة المحلية، وتبادل الخبرات بين الدول المشاركة.

ويشارك الوزير الويس والوفد المرافق، في ورشات عمل نوعية تركز على “العدالة الانتقالية”، و”تعزيز سيادة القانون”، حيث سيتم استعراض تجارب دولية ناجحة في مجال المصالحة الوطنية وبناء المؤسسات القانونية، إلى جانب آليات تطوير التشريعات، بما يكفل حماية الحقوق، وضمان المحاكمات العادلة.

044A5576 بمشاركة سوريا انطلاق منتدى الأمم المتحدة للخدمة العامة 2026 في تبليسي
044A5709 بمشاركة سوريا انطلاق منتدى الأمم المتحدة للخدمة العامة 2026 في تبليسي
044A5772 بمشاركة سوريا انطلاق منتدى الأمم المتحدة للخدمة العامة 2026 في تبليسي
photo 4 2026 06 23 12 49 22 بمشاركة سوريا انطلاق منتدى الأمم المتحدة للخدمة العامة 2026 في تبليسي
photo 5 2026 06 23 12 49 23 بمشاركة سوريا انطلاق منتدى الأمم المتحدة للخدمة العامة 2026 في تبليسي
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