بمشاركة سوريا انطلاق منتدى الأمم المتحدة للخدمة العامة 2026 في تبليسي

تبليسي-سانا

انطلقت اليوم الثلاثاء في العاصمة الجورجية تبليسي أعمال منتدى الأمم المتحدة للخدمة العامة 2026، بمشاركة سوريا بوفد من وزارة العدل يترأسه الوزير مظهر الويس.

ويناقش المنتدى، الذي ينعقد خلال الفترة من الـ 23 إلى الـ 25 من حزيران تحت شعار “تحويل المؤسسات العامة: تعزيز الابتكار والمشاركة والشمول”، دور مؤسسات العدالة في تعزيز الشفافية، وترسيخ سيادة القانون، وتسريع تقديم الخدمات.

ويتضمن جدول أعمال المنتدى الذي تنظمه إدارة الشؤون الاقتصادية والاجتماعية في الأمم المتحدة (UN DESA)، ووزارة العدل في جورجيا، عدداً من ورشات العمل التي تركز على التحول الرقمي وتنسيق السياسات الوطنية والمحلية، بهدف تعزيز الحوكمة المحلية، وتبادل الخبرات بين الدول المشاركة.

ويشارك الوزير الويس والوفد المرافق، في ورشات عمل نوعية تركز على “العدالة الانتقالية”، و”تعزيز سيادة القانون”، حيث سيتم استعراض تجارب دولية ناجحة في مجال المصالحة الوطنية وبناء المؤسسات القانونية، إلى جانب آليات تطوير التشريعات، بما يكفل حماية الحقوق، وضمان المحاكمات العادلة.