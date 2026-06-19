سوريا شريك الدورة المقبلة لمنتدى الأعمال العربي – الألماني

برلين-سانا

أعلنت غرفة التجارة والصناعة العربية الألمانية في برلين اليوم الجمعة، اختيار سوريا دولةً شريكةً للدورة المقبلة من منتدى الأعمال العربي – الألماني، وذلك في خطوة تعكس تنامي حضورها الاقتصادي الفاعل، وعودة انخراطها في مسارات التعاون والتكامل العربي-الأوروبي.

وجرى الإعلان خلال فعاليات المنتدى، بحضور القائم بالأعمال في السفارة السورية ببرلين محمد براء شكري، ومشاركة واسعة من ممثلي الأوساط الاقتصادية والدبلوماسية العربية والأجنبية.

وفي تصريح لمراسل سانا أكد رجل الأعمال السوري وعضو الغرفة العربية الألمانية محمد هيكل أن اختيار سوريا دولةً شريكةً للدورة المقبلة حظي بإشادة من الجانبين العربي والألماني، مشيراً إلى أهمية هذه الخطوة في إعادة سوريا إلى موقعها الطبيعي والريادي في الخارطة الاقتصادية للمنطقة.

وأوضح هيكل أن التنسيق والتحضير للدورة المقبلة سيتم عبر القنوات الرسمية المعنية بالتكامل مع الغرفة والجهات العربية الصديقة، منوهاً بأهمية الدعم الملموس الذي يقدمه الأشقاء العرب والشركاء الإقليميون لسوريا في مسارها الاقتصادي والتنموي الجديد.

وأشار إلى أن هذه الخطوة تشكل مصدر فخر واعتزاز لقطاع الأعمال السوري، معرباً عن ثقته بأن مشاركة سوريا العام المقبل بوصفها “الدولة الشريكة” ستؤسس لمرحلة جديدة من الانفتاح الاقتصادي، وتسهم بشكل مباشر في تعزيز الشراكات الإقليمية والدولية وجذب الاستثمارات الحيوية.

ويأتي هذا التطور الاقتصادي البارز في ظل مشاركة سورية متزايدة ونشطة في جلسات ونقاشات المنتدى الحالية، ولا سيما تلك المتعلقة باستعراض فرص الاستثمار الواعدة، وبناء جسور التعاون مع الشركات الألمانية، وسط اهتمام دولي متنامٍ بإمكانات ومقومات السوق السورية في المرحلة المقبلة.

كما يحمل إعلان اختيار سوريا دولةً شريكةً للدورة المقبلة دلالات مهمة على صعيد تعزيز حضورها في الحوارات الاقتصادية الإقليمية والدولية، ولا سيما ضمن أحد أبرز المنتديات العربية الأوروبية المتخصصة بالشأن الاقتصادي والاستثماري.