القائم بأعمال السفارة السورية ببرلين لـ سانا: تقدم بإجراءات رفع الحظر الجوي بين سوريا وألمانيا

برلين-سانا

أكد القائم بأعمال السفارة السورية في برلين محمد براء شكري إحراز تقدم في المباحثات مع ألمانيا بشأن الإجراءات اللازمة لرفع الحظر المفروض على الرحلات الجوية، بما يمهد لعودة الرحلات المباشرة بين البلدين.

وأوضح شكري في تصريح لـ سانا، أنه وبتوجيه من وزير الخارجية والمغتربين أسعد حسن الشيباني، وفي إطار الحرص على تخفيف الأعباء عن المواطنين السوريين في الخارج، تواصل السفارة متابعة ملف استئناف الرحلات الجوية بين سوريا وألمانيا مع الجهات المعنية في كلا البلدين.

وقال: أجرت السفارة خلال الفترة الماضية عدة مباحثات واتصالات مع الهيئة العامة للطيران المدني والنقل الجوي السورية، إلى جانب التواصل مع الجهات المختصة في جمهورية ألمانيا الاتحادية، وذلك بهدف دفع هذا الملف قدماً ومعالجة الجوانب الإجرائية والفنية المرتبطة به.

وأشار إلى إحراز تقدم في الإجراءات المتعلقة برفع الحظر المفروض على الرحلات الجوية بين البلدين، بما يفتح المجال أمام خطوات لاحقة من شأنها تسيير رحلات مباشرة بين ألمانيا وسوريا.

وأكد شكري أن هذا الملف في مقدمة القضايا التي توليها السفارة اهتماماً خاصاً، نظراً لما يمثله من أهمية مباشرة في تخفيف مشقة السفر، وتقليص الوقت والتكاليف، وتسهيل تواصل السوريين مع وطنهم وأسرهم.

ولفت إلى أن السفارة ستواصل بالتنسيق مع الجهات السورية المختصة والجانب الألماني، بذل كل ما من شأنه دعم هذا المسار وصولاً إلى النتائج المرجوة التي تخدم مصلحة المواطنين وتعزز أوجه التواصل بين البلدين.