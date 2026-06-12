قبوات في نيويورك: الحماية الاجتماعية وتمكين ذوي الإعاقة من أولويات الوزارة

‏ ‏‏ دمشق-سانا‏

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أكّدت وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل هند قبوات، أن تحقيق الحماية الاجتماعية ورعاية ‏الأشخاص المستضعفين وذوي الإعاقة والمرأة، إلى جانب تعزيز السلم الأهلي والتماسك ‏الاجتماعي، من أبرز أولويات عمل الوزارة ضمن استراتيجيتها للمرحلة المقبلة.‏

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جاء ذلك في كلمة ألقتها الوزيرة قبوات خلال فعالية “السلام المستدام الشامل” التي أقيمت على ‏هامش أعمال الدورة التاسعة عشرة لمؤتمر الدول الأطراف في اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي ‏الإعاقة، التي انعقدت في مدينة نيويورك، كما ذكرت الوزارة عبر قناتها على تلغرام اليوم الجمعة.‏

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وشددت قبوات على أهمية مراعاة احتياجات المتضررين من النزاعات وعدم إقصائهم من برامج ‏التنمية والتعافي، مؤكدةً ضرورة توفير الخدمات للأشخاص ذوي الإعاقة، بما يلبي احتياجاتهم ‏ويعزز مشاركتهم الفاعلة في المجتمع، ويسهم في بناء مستقبل أكثر شمولاً وعدالة.‏

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وأشارت إلى أن تمكين الفئات الأكثر احتياجاً وتعزيز اندماجها في المجتمع يمثلان ركيزة أساسية ‏لتحقيق التنمية المستدامة، وترسيخ الاستقرار المجتمعي.‏

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وكانت الوزيرة قبوات بحثت أمس الخميس في نيويورك مع وكيلة وزارة الخارجية الفنلندية ‏للسياسة الخارجية والأمنية أوتي هولوباينن، آفاق التعاون المشترك في مجالات بناء السلام وبناء ‏القدرات والإدماج المجتمعي للنساء والأشخاص ذوي الإعاقة، بما يدعم جهود التنمية والتعافي ‏المجتمعي. ‏

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وكانت الدورة التاسعة عشرة لمؤتمر الدول الأطراف في اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة عقدت ‏في مقر الأمم المتحدة بمدينة نيويورك خلال الفترة من الـ9 إلى الـ11 من حزيران الجاري، بمشاركة ‏الدول الأطراف في الاتفاقية ومنظمات الأمم المتحدة ومنظمات المجتمع المدني المعنية بقضايا ‏الإعاقة.‏

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ويعد المؤتمر منصة دولية لمتابعة تنفيذ اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، وتبادل الخبرات ‏والممارسات المتعلقة بتعزيز حقوقهم وضمان مشاركتهم الكاملة والمتساوية في مختلف جوانب ‏الحياة، بما يتوافق مع أهداف التنمية المستدامة ومبادئ الشمول وعدم التمييز.‏