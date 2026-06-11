وفد سوري يشارك في فعالية لمناقشة مشروع مبادرة البحار الأربعة

دمشق-سانا

شارك وفد سوري ضم القائمَ بأعمال السفارة السورية في واشنطن محمد قناطري ومعاون وزير الطاقة إبراهيم العدهان، في فعالية لمناقشة مشروع مبادرة البحار الأربعة، نظمها معهد نيو لاينز للاستراتيجية والسياسة، بحضور سفراء ومسؤولين وخبراء دوليين.



وتهدف المبادرة إلى تعزيز التكامل الاقتصادي ومصادر الطاقة الإقليمية عبر تطوير ممرات استراتيجية تربط الخليج العربي وبحر قزوين والبحر الأبيض المتوسط والبحر الأسود، مع التركيز على المنطقة الحدودية السورية-التركية بوصفها نقطة محورية لهذه الشبكات.



وشهدت الفعالية كذلك مناقشات حول فرص إعادة إعمار سوريا عبر دمجها في منظومة الترانزيت الإقليمية، بما يشمل مشاريع لإحياء وتطوير خطوط نقل النفط والغاز، ويسهم في تعزيز الترابط الاقتصادي الإقليمي وتوفيرعائدات مستدامة للاقتصاد السوري.