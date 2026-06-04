وفد سوريا يبحث سبل مكافحة الفساد والجريمة المنظمة مع مكتب الأمم المتحدة

فيينا-سانا

وفد سوريا برئاسة معاون وزير العدل مصطفى القاسم يلتقي في فيينا رئيسة فرع مكافحة الفساد والجرائم المالية في مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة بريجيت شتروبل شو والوفد المرافق لها، ويبحث معها تعزيز التعاون الدولي في مجالات مكافحة الفساد والجريمة المنظمة، وآليات استرداد الأصول والأموال السورية.

وتطرق اللقاء إلى تطوير التعاون الفني والمؤسساتي بين الجانبين، بما يسهم في تعزيز سيادة القانون، ومكافحة الجرائم المالية، وتتبع الأصول واستردادها، إضافة إلى تبادل الخبرات وبناء القدرات في المجالات ذات الاهتمام المشترك.