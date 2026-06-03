وفد سوري يعقد اجتماعاً مع مسؤولي قسم منع الإرهاب في مكتب الأمم المتحدة بالعاصمة فيينا

فيينا-سانا

عقد وفد سوريا برئاسة معاون وزير العدل مصطفى القاسم اجتماعاً ثنائياً مع مسؤولي قسم منع الإرهاب في مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، وذلك على هامش أعمال الدورة الخامسة والثلاثين للجنة منع الجريمة والعدالة الجنائية المنعقدة في العاصمة النمساوية فيينا.

وضم الوفد السوري مستشار وزير الداخلية العميد سامر الحسين، ومن إدارة المنظمات والمؤتمرات الدولية في وزارة الخارجية والمغتربين ياسر الفرحان، ومدير التعاون الدولي في وزارة العدل محمد سامر العبد.

كما شاركت من جانب مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، مسؤولة منع الجريمة والعدالة الجنائية في قسم منع الإرهاب التابع لشعبة شؤون المعاهدات فيرناندا لومباردي، إلى جانب عدد من مسؤولي المكتب.