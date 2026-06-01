سوريا تدين الاعتداءات الإيرانية على الكويت وتؤكد تضامنها الكامل معها في مواجهة أي تهديد

2N4A3703 Copy سوريا تدين الاعتداءات الإيرانية على الكويت وتؤكد تضامنها الكامل معها في مواجهة أي تهديد

دمشق-سانا

أدانت الجمهورية العربية السورية الاعتداءات الإيرانية الأخيرة التي استهدفت دولة الكويت الشقيقة، مؤكدةً رفضها لأي مساس بسيادتها وأمنها واستقرارها، وتضامنها الكامل معها في مواجهة أي تهديد يطال سلامة أراضيها.

وقالت وزارة الخارجية والمغتربين في بيان: إن هذه الاعتداءات تمثل انتهاكاً مرفوضاً لسيادة الكويت وأمنها واستقرارها، وتصعيداً جديداً يهدد أمن المنطقة، ويقوض الجهود الرامية إلى خفض التوتر، والحفاظ على الاستقرار الإقليمي.

وأضافت الخارجية: تؤكد سوريا وقوفها الكامل إلى جانب الكويت الشقيقة قيادةً وحكومةً وشعباً، وتضامنها معها في مواجهة أي تهديد يمس أمنها وسلامة أراضيها، انطلاقاً من الروابط الأخوية التي تجمع البلدين، ورفضاً لأي اعتداء يطال الدول العربية وسيادتها الوطنية.

وكانت الكويت أعلنت في وقت سابق اليوم، أنها تصدت لهجمات ‏صاروخية ‏ومسيرات إيرانية اخترقت أجواء البلاد، مجددةً إدانتها واستنكارها لهذه الهجمات المتكررة، ومشددةً على رفضها القاطع لهذه الممارسات العدوانية، واحتفاظها بحقها الكامل في اتخاذ ما يلزم لحفظ أمنها والدفاع عن أراضيها.

Artboard 1 سوريا تدين الاعتداءات الإيرانية على الكويت وتؤكد تضامنها الكامل معها في مواجهة أي تهديد
محافظ حلب يبحث مع وفد تركي تفعيل اتفاقية التوءمة مع غازي عنتاب – فيديو
سوريا تعرب عن تضامنها الكامل مع دولة قطر وسائر دول مجلس التعاون الخليجي
الملكية الأردنية تسيّر رحلة تجريبية إلى مطار حلب الدولي
محافظ ريف دمشق يبحث مع وفد من دول مانحة الاحتياجات التنموية في المحافظة
هيئة التخطيط والإحصاء توقع مذكرة تفاهم مع اليونيسيف لتنفيذ مسوحات MICS7 في سوريا
الوسوم:
مشاركة هذه المقالة

اخترنا لك