سوريا تهنّئ أذربيجان بيوم الاستقلال

هنّأت الجمهورية العربية السورية جمهورية أذربيجان بمناسبة ذكرى يوم الاستقلال.

وجاء ذلك، اليوم الخميس، عبر بيان نشرته وزارة الخارجية والمغتربين عبر قناتها في تلغرام.

وقالت الوزارة: إن الجمهورية العربية السورية تتقدم بأحرّ التهاني والتبريكات إلى جمهورية أذربيجان الصديقة قيادة وشعباً بمناسبة ذكرى يوم الاستقلال.

وأعربت عن تمنياتها لجمهورية أذربيجان بدوام الأمن والاستقرار، مؤكدة حرصها على تعزيز أواصر التعاون بين البلدين في مختلف المجالات.

وتشهد العلاقات بين سوريا وأذربيجان تطوراً ملحوظاً خلال الفترة الأخيرة، ولا سيما في قطاع الطاقة، في ظل توجه مشترك لتعزيز التعاون الاقتصادي والفني بين البلدين.

وكانت سوريا بدأت منذ الثاني من آب الماضي باستقبال الغاز الطبيعي من أذربيجان عبر خط أنابيب يمر بالأراضي التركية، وذلك بموجب اتفاق تعاون بين سوريا وأذربيجان وتركيا وقطر، في خطوة تعكس تنامي التعاون الإقليمي ودعم جهود إعادة تأهيل قطاع الطاقة السوري بعد سنوات من التحديات.