الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان بمنظمة التعاون الإسلامي: زيارتنا إلى سوريا تفتح آفاقاً ‏جديدة‎ ‎

جدة-سانا‏

أكد المدير التنفيذي للهيئة الدائمة المستقلة لحقوق الإنسان بمنظمة التعاون الإسلامي، ‏الدكتور هادي بن علي اليامي، أن زيارة الهيئة إلى سوريا مؤخرا تمثل منصة مهمة ‏لتعزيز التعاون والتنسيق بين مؤسسات المنظمة والجمهورية العربية السورية، وتفتح آفاقاً ‏أوسع لعمل إسلامي مشترك لدعم الشعب السوري.

‎‎”أول مهمة رسمية‎”‎

وأوضح الدكتور اليامي أن الزيارة تكتسب أهمية خاصة لكونها أول مهمة رسمية للهيئة ‏بعد تسلمه إدارتها إلى سوريا، وتعكس الالتزام بالانخراط البنّاء والشراكة المؤسسية ‏القائمة على الاحترام المتبادل، حيث أتاحت الزيارة التفاعل المباشر مع القيادات السياسية ‏والمؤسسات الحكومية والهيئات القضائية والأكاديمية ومنظمات المجتمع المدني‎.‎

وأشار إلى أن الهيئة أجرت الزيارة بموجب التفويض الممنوح من الدورة العادية الحادية ‏والخمسين لمجلس وزراء خارجية منظمة التعاون الإسلامي، وبدعوة كريمة من حكومة ‏الجمهورية العربية السورية، لافتاً إلى أن الهيئة تُعد جهازاً رئيسياً في المنظمة، وتقدم ‏آراء استشارية إلى مجلس وزراء الخارجية بشأن قضايا حقوق الإنسان، كما توفر آلية ‏لتعزيز الحوار والتعاون التقني بين الدول الأعضاء‎.‎‎‎

“المجالات العملية لدعم جهود التعافي الوطني‎”

‎وبيّن المدير التنفيذي أن الزيارة ساعدت في تحديد المجالات العملية التي يمكن للدول ‏الأعضاء والمنظمة وهيئاتها دعم جهود التعافي الوطني في سوريا من خلالها، ولا سيما ‏في مجالات التطوير المؤسسي وسيادة القانون والعدالة الانتقالية والحماية الاجتماعية، ‏بالإضافة إلى دعم الفئات المهمشة مثل النساء والأطفال وذوي الإعاقة والنازحين داخلياً‎.‎

ولفت إلى أن المناقشات تركزت مع الجانب السوري على عدة مجالات ذات أولوية، شملت ‏التعاون لتعزيز القضاء والمؤسسات، وتطوير التشريعات، والتثقيف في مجال حقوق ‏الإنسان، والعدالة الانتقالية، ومكافحة خطاب الكراهية والتطرف، والتحول الرقمي ‏والحقوق في العصر الرقمي، بالإضافة إلى إعادة تأهيل وإدماج السكان المتضررين من ‏النزاع، وتمكين الشباب والتثقيف المدني‎.‎

‎”‎آليات الدعم المتاحة‎”‎

وأوضح الدكتور اليامي أن الهيئة يمكنها دعم المؤسسات السورية من خلال تقديم خدمات ‏استشارية فنية، وتنظيم ورشات عمل تدريبية متخصصة، وبرامج بناء القدرات القضائية ‏والقانونية، وتبادل الخبرات وأفضل الممارسات، ودعم مبادرات التثقيف والتوعية بحقوق ‏الإنسان، وتعزيز المؤسسات ودعم الحوكمة، بالإضافة إلى التعاون في مراجعة ‏التشريعات ووضع السياسات‎.‎

وحول الخطوات العملية القادمة، بين الدكتور اليامي أن المرحلة التالية ستركز على ‏ترجمة نتائج المناقشات إلى مبادرات تعاون عملية، وتحديد المجالات ذات الأولوية ‏للتعاون التقني وبناء القدرات‎.‎



وكان الدكتور اليامي زار والوفد المرافق سوريا خلال الفترة ما بين 17 و19 أيار ‏الجاري، تلبية لدعوة من الحكومة السورية، وتطبيقاً للتفويض الصادر عن الدورة الحادية ‏والخمسين لمجلس وزراء خارجية منظمة التعاون الإسلامي، مشيداً بروح الانفتاح ‏والتفاعل الإيجابي التي أبدتها الحكومة السورية.

وشملت الزيارة سلسلة اجتماعات رسمية مع كبار المسؤولين في الحكومة ورؤساء هيئات ‏وطنية، كما التقت البعثة بعدد من المؤسسات الأكاديمية والقضائية والحقوقية، لبحث ‏تطوير مجالات التدريب والتأهيل والتثقيف الحقوقي والتحول الرقمي، كما التقى الوفد ‏ممثلي منظمات المجتمع المدني السورية لبحث دورهم في مرحلة التعافي والاستجابة ‏الإنسانية‎.‎

تُعد الهيئة الدائمة المستقلة لحقوق الإنسان أحد أهم الأجهزة الرئيسية في منظمة التعاون ‏الإسلامي، وتعمل كهيئة خبراء استشارية لمجلس وزراء خارجية المنظمة، وتضطلع ‏بمهامها باستقلالية وموضوعية، مركزةً على قضايا حقوق الإنسان التي تهم منطقة ‏المنظمة‎.‎