الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان بمنظمة التعاون الإسلامي: زيارتنا إلى سوريا تفتح آفاقاً ‏جديدة‎ ‎

جدة-سانا
أكد المدير التنفيذي للهيئة الدائمة المستقلة لحقوق الإنسان بمنظمة التعاون الإسلامي، الدكتور هادي بن علي اليامي، أن زيارة الهيئة إلى سوريا مؤخرا تمثل منصة مهمة لتعزيز التعاون والتنسيق بين مؤسسات المنظمة والجمهورية العربية السورية، وتفتح آفاقاً أوسع لعمل إسلامي مشترك لدعم الشعب السوري.
”أول مهمة رسمية”
وأوضح الدكتور اليامي أن الزيارة تكتسب أهمية خاصة لكونها أول مهمة رسمية للهيئة بعد تسلمه إدارتها إلى سوريا، وتعكس الالتزام بالانخراط البنّاء والشراكة المؤسسية القائمة على الاحترام المتبادل، حيث أتاحت الزيارة التفاعل المباشر مع القيادات السياسية والمؤسسات الحكومية والهيئات القضائية والأكاديمية ومنظمات المجتمع المدني.
وأشار إلى أن الهيئة أجرت الزيارة بموجب التفويض الممنوح من الدورة العادية الحادية والخمسين لمجلس وزراء خارجية منظمة التعاون الإسلامي، وبدعوة كريمة من حكومة الجمهورية العربية السورية، لافتاً إلى أن الهيئة تُعد جهازاً رئيسياً في المنظمة، وتقدم آراء استشارية إلى مجلس وزراء الخارجية بشأن قضايا حقوق الإنسان، كما توفر آلية لتعزيز الحوار والتعاون التقني بين الدول الأعضاء.
“المجالات العملية لدعم جهود التعافي الوطني”
وبيّن المدير التنفيذي أن الزيارة ساعدت في تحديد المجالات العملية التي يمكن للدول الأعضاء والمنظمة وهيئاتها دعم جهود التعافي الوطني في سوريا من خلالها، ولا سيما في مجالات التطوير المؤسسي وسيادة القانون والعدالة الانتقالية والحماية الاجتماعية، بالإضافة إلى دعم الفئات المهمشة مثل النساء والأطفال وذوي الإعاقة والنازحين داخلياً.
ولفت إلى أن المناقشات تركزت مع الجانب السوري على عدة مجالات ذات أولوية، شملت التعاون لتعزيز القضاء والمؤسسات، وتطوير التشريعات، والتثقيف في مجال حقوق الإنسان، والعدالة الانتقالية، ومكافحة خطاب الكراهية والتطرف، والتحول الرقمي والحقوق في العصر الرقمي، بالإضافة إلى إعادة تأهيل وإدماج السكان المتضررين من النزاع، وتمكين الشباب والتثقيف المدني.
”آليات الدعم المتاحة”
وأوضح الدكتور اليامي أن الهيئة يمكنها دعم المؤسسات السورية من خلال تقديم خدمات استشارية فنية، وتنظيم ورشات عمل تدريبية متخصصة، وبرامج بناء القدرات القضائية والقانونية، وتبادل الخبرات وأفضل الممارسات، ودعم مبادرات التثقيف والتوعية بحقوق الإنسان، وتعزيز المؤسسات ودعم الحوكمة، بالإضافة إلى التعاون في مراجعة التشريعات ووضع السياسات.
وحول الخطوات العملية القادمة، بين الدكتور اليامي أن المرحلة التالية ستركز على ترجمة نتائج المناقشات إلى مبادرات تعاون عملية، وتحديد المجالات ذات الأولوية للتعاون التقني وبناء القدرات.
وكان الدكتور اليامي زار والوفد المرافق سوريا خلال الفترة ما بين 17 و19 أيار الجاري، تلبية لدعوة من الحكومة السورية، وتطبيقاً للتفويض الصادر عن الدورة الحادية والخمسين لمجلس وزراء خارجية منظمة التعاون الإسلامي، مشيداً بروح الانفتاح والتفاعل الإيجابي التي أبدتها الحكومة السورية.
وشملت الزيارة سلسلة اجتماعات رسمية مع كبار المسؤولين في الحكومة ورؤساء هيئات وطنية، كما التقت البعثة بعدد من المؤسسات الأكاديمية والقضائية والحقوقية، لبحث تطوير مجالات التدريب والتأهيل والتثقيف الحقوقي والتحول الرقمي، كما التقى الوفد ممثلي منظمات المجتمع المدني السورية لبحث دورهم في مرحلة التعافي والاستجابة الإنسانية.
تُعد الهيئة الدائمة المستقلة لحقوق الإنسان أحد أهم الأجهزة الرئيسية في منظمة التعاون الإسلامي، وتعمل كهيئة خبراء استشارية لمجلس وزراء خارجية المنظمة، وتضطلع بمهامها باستقلالية وموضوعية، مركزةً على قضايا حقوق الإنسان التي تهم منطقة المنظمة.