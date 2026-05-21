الوزير الشيباني يتلقى اتصالاً هاتفياً من رئيس وزراء لبنان لبحث سبل تعزيز التعاون المشترك

دمشق-سانا

تلقى وزير الخارجية والمغتربين أسعد حسن الشيباني، اليوم الخميس، اتصالاً هاتفياً من رئيس وزراء جمهورية لبنان نواف سلام.

وجرى خلال الاتصال التأكيد على عمق العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين، وبحث سبل تعزيز التعاون المشترك في مختلف المجالات، بما في ذلك القطاعات الاقتصادية والتجارية وقطاع الطاقة.

وأكد الوزير الشيباني، وفق ما نشرته وزارة الخارجية والمغتربين السورية، حرص سوريا واستعدادها الكامل لمواصلة دعم كل ما يسهم في تعزيز التعاون الثنائي، بما يحقق مصالح البلدين والشعبين الشقيقين.

كما تم التأكيد على استمرار الجهود لتأسيس لجنة التنسيق المشتركة، بما يمثل دفعاً عملياً لمخرجات الزيارة الأخيرة التي قام بها رئيس الوزراء سلام إلى سوريا.