الهيئة الوطنية للعدالة الانتقالية تبحث مع الأمم المتحدة مسار دعم العدالة في سوريا

دمشق-سانا

بحث رئيس الهيئة الوطنية للعدالة الانتقالية عبد الباسط عبد اللطيف، مع نائب المبعوث الأممي إلى سوريا كلاوديو كوردوني، تطورات عمل الهيئة خلال المرحلة الماضية، وسبل دعم مسار العدالة الانتقالية في سوريا.

وقدم رئيس الهيئة خلال اللقاء الذي عقد اليوم الخميس في مبنى الهيئة بدمشق، إحاطة حول أبرز الأعمال والبرامج التي تعمل عليها الهيئة، بما في ذلك مسارات كشف الحقيقة، والمساءلة، وجبر الضرر، والإصلاح المؤسسي، إضافة إلى جهود التوسع الميداني وتعزيز التواصل مع الضحايا وذويهم.

من جانبه، أكد كوردوني أهمية الدور الذي تضطلع به الهيئة في دعم الاستقرار وبناء الثقة المجتمعية، مشدداً على أهمية العمل على مواجهة خطاب الكراهية وتعزيز السلم الأهلي، إلى جانب دعم تنظيم ورشات عمل استراتيجية تسهم في تطوير مسار العدالة الانتقالية في سوريا.

ويأتي اللقاء في إطار استمرار الهيئة في التنسيق والتعاون مع الجهات الدولية والأممية الداعمة لمسار العدالة الانتقالية وبناء السلام المستدام.

وكان وزير العدل مظهر الويس بحث أمس الأربعاء مع كوردوني، سبل تعزيز التعاون المشترك بين الجانبين في ‏المجالات القانونية والحقوقية‎.‎

وأنشئت الهيئة الوطنية للعدالة الانتقالية في سوريا بموجب المرسوم الرئاسي رقم (20) لعام 2025، والذي أصدره الرئيس أحمد الشرع في شهر أيار عام 2025، وتهدف الهيئة كشف الحقيقة حول الانتهاكات الجسيمة التي تسبب فيها النظام البائد، وإحقاق المساءلة، ودعم مسار المصالحة الوطنية.