أونماخت لـ سانا: الحوار السوري الأوروبي في بروكسل ‏يعكس ‏عودة سوريا إلى الشراكة مع أوروبا

بروكسل-سانا
أكد القائم بأعمال بعثة الاتحاد الأوروبي لدى سوريا ميخائيل أونماخت أن منتدى تنسيق الشراكة بين الاتحاد الأوروبي وسوريا في بروكسل يمثل خطوة مهمة لتعزيز التنسيق بين سوريا والدول المانحة وخاصة الاتحاد الأوروبي في مجال التعافي الاجتماعي والاقتصادي.
وقال أونماخت في لقاء مع سانا على هامش أعمال المنتدى اليوم الإثنين: إن المنتدى يحمل أهمية كبيرة لأنه يركز على التنسيق المشترك، مشيراً إلى أن سوريا تمر حالياً بمرحلة انتقالية، وأن الاتحاد الأوروبي أيضاً مر بمرحلة انتقالية في علاقته معها.
وأوضح أونماخت أنه بعد 14 عاماً من العمل ضد حكومة نظام الأسد المجرم، أصبح الاتحاد الأوروبي اليوم يعمل مع الحكومة السورية وبالتنسيق القوي معها لمصلحة الشعب السوري، معرباً عن تفاؤله بنجاح هذا المسار لأن أوروبا تريد النجاح للمرحلة الانتقالية في سوريا.
ولفت أونماخت إلى أن اليوم شهد جلسة المنتدى صباحاً حول التعاون والتطور، تلتها في فترة ما بعد الظهر جلسة حوار سياسي رفيع المستوى بمشاركة 27 دولة عضواً في الاتحاد الأوروبي بمشاركة الوفد السوري برئاسة وزير الخارجية أسعد حسن الشيباني.
وأوضح أونماخت أن المباحثات تناولت العلاقات الثنائية والوضع السياسي والمرحلة الانتقالية والتعافي الاجتماعي والاقتصادي، مؤكداً أن الرسالة الرئيسية من هذه الحوارات هي أن سوريا عادت بشكل كامل إلى العمل المتوسطي والشراكة مع أوروبا.
وفيما يتعلق بالعقوبات، أشار إلى أنه سيتم بحث الملفات المتبقية، كما تم الحديث عن استئناف المفاوضات لإبرام اتفاق شراكة جديد بين سوريا والاتحاد الأوروبي، مستذكراً الاتفاق التجاري الموقع معها عام 1978 ومشيراً إلى أن هذا يمثل الخطوة الأولى نحو اتفاق جديد.
وأعرب أونماخت عن تفاؤله ببدء المفاوضات على الاتفاق الجديد، مؤكداً أن سوريا ودول الاتحاد الأوروبي جيران يريدون بناء أفضل العلاقات إنسانياً واقتصادياً وسياسياً، وتحقيق شراكة كاملة في منطقة المتوسط ثقافياً وحضارياً.
وختم أونماخت حديثه بالتعبير عن سعادته البالغة لوجوده في سوريا منذ بداية التغيير، مؤكداً أن الاتحاد الأوروبي يشارك ويسهم في هذه المرحلة لمصلحة الشعب السوري.
وكان الوزير الشيباني والوفد المرافق له، شارك اليوم الإثنين في الجلسة الافتتاحية لأعمال الحوار السياسي رفيع المستوى بين الجمهورية العربية السورية والاتحاد الأوروبي في بروكسل، وعقد على هامش الأعمال لقاء ثنائياً مع المفوضة الأوروبية دوبرافكا شويسا، كما التقى مدير برنامج الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في المجلس الأوروبي للعلاقات الخارجية جوليان بارنز دايسي، وبحث معهما آفاق التعاون بين سوريا والاتحاد الأوروبي.