أونماخت لـ سانا: الحوار السوري الأوروبي في بروكسل ‏يعكس ‏عودة سوريا إلى الشراكة مع أوروبا

بروكسل-سانا‏

أكد القائم بأعمال بعثة الاتحاد الأوروبي لدى سوريا ‏ميخائيل ‏أونماخت أن منتدى تنسيق الشراكة بين الاتحاد ‏الأوروبي وسوريا ‏في بروكسل يمثل خطوة مهمة لتعزيز ‏التنسيق بين سوريا والدول ‏المانحة وخاصة الاتحاد ‏الأوروبي في مجال التعافي الاجتماعي ‏والاقتصادي‎.‎

وقال أونماخت في لقاء مع سانا على هامش أعمال المنتدى اليوم ‏الإثنين: إن المنتدى ‏يحمل أهمية كبيرة لأنه يركز على التنسيق ‏المشترك، ‏مشيراً إلى أن سوريا تمر حالياً بمرحلة انتقالية، وأن ‌‏الاتحاد الأوروبي أيضاً مر بمرحلة انتقالية في علاقته ‏معها.‏

وأوضح أونماخت أنه بعد 14 عاماً من العمل ضد ‏حكومة نظام ‏الأسد المجرم، أصبح الاتحاد الأوروبي ‏اليوم يعمل مع الحكومة ‏السورية وبالتنسيق القوي معها ‏لمصلحة الشعب السوري، معرباً ‏عن تفاؤله بنجاح هذا ‏المسار لأن أوروبا تريد النجاح للمرحلة ‏الانتقالية في ‏سوريا‎.‎

ولفت أونماخت إلى أن اليوم شهد جلسة المنتدى صباحاً ‏حول ‏التعاون والتطور، تلتها في فترة ما بعد الظهر جلسة ‏حوار سياسي ‏رفيع المستوى بمشاركة 27 دولة عضواً في ‏الاتحاد الأوروبي ‏بمشاركة الوفد السوري برئاسة وزير ‏الخارجية أسعد حسن ‏الشيباني‎.‎

وأوضح أونماخت أن المباحثات تناولت العلاقات الثنائية ‏والوضع ‏السياسي والمرحلة الانتقالية والتعافي الاجتماعي ‏والاقتصادي، ‏مؤكداً أن الرسالة الرئيسية من هذه ‏الحوارات هي أن سوريا عادت ‏بشكل كامل إلى العمل ‏المتوسطي والشراكة مع أوروبا‎.‎

وفيما يتعلق بالعقوبات، أشار إلى أنه سيتم بحث الملفات ‏المتبقية، ‏كما تم الحديث عن استئناف المفاوضات لإبرام ‏اتفاق شراكة جديد ‏بين سوريا والاتحاد الأوروبي، ‏مستذكراً الاتفاق التجاري الموقع ‏معها عام 1978 ‏ومشيراً إلى أن هذا يمثل الخطوة الأولى نحو ‏اتفاق جديد‎.‎

وأعرب أونماخت عن تفاؤله ببدء المفاوضات على ‏الاتفاق الجديد، ‏مؤكداً أن سوريا ودول الاتحاد الأوروبي ‏جيران يريدون بناء أفضل ‏العلاقات إنسانياً واقتصادياً ‏وسياسياً، وتحقيق شراكة كاملة في ‏منطقة المتوسط ثقافياً ‏وحضارياً‎.‎

وختم أونماخت حديثه بالتعبير عن سعادته البالغة لوجوده ‏في سوريا ‏منذ بداية التغيير، مؤكداً أن الاتحاد الأوروبي ‏يشارك ويسهم في ‏هذه المرحلة لمصلحة الشعب ‏السوري‎.‎

وكان الوزير الشيباني والوفد المرافق له، شارك اليوم ‏الإثنين ‏في ‏الجلسة الافتتاحية لأعمال الحوار السياسي ‏رفيع المستوى ‏بين ‏الجمهورية العربية السورية والاتحاد ‏الأوروبي في بروكسل، ‏وعقد ‏على هامش الأعمال لقاء ‏ثنائياً مع المفوضة الأوروبية دوبرافكا ‏شويسا، ‏كما التقى ‏مدير برنامج الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في ‏المجلس ‌‏الأوروبي للعلاقات الخارجية جوليان بارنز دايسي، ‏وبحث ‏معهما ‏آفاق التعاون بين سوريا والاتحاد ‏الأوروبي.‏