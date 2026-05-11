وفد من الداخلية يشارك في مؤتمر الإنتربول العالمي بفرنسا لتعزيز التعاون الأمني

باريس-سانا

شارك وفد من وزارة الداخلية برئاسة مدير إدارة التعاون الدولي العقيد عبد الرحيم جبارة، وعضوية مدير إدارة الإعلام المقدم عبد الرحيم القاسم، ورئيس فرع الإنتربول محمد خير طحينة، في مؤتمر الإنتربول العالمي للاتصالات الشرطية المنعقد في مدينة ليون الفرنسية.

وأوضحت الوزارة في بيان اليوم الإثنين، أن المشاركة هدفت إلى تمتين أطر التعاون الدولي، وتطوير منظومة الاتصال الأمني الاستباقي، مع التركيز على تبادل الخبرات لمكافحة الجريمة المنظمة العابرة للحدود، وطرق التعامل مع الأزمات والتواصل مع وسائل الإعلام المحلية والدولية، بما يخدم الرسالة الأمنية ويرسخ مبادئ الشفافية.


وكان وفد من الوزارة شارك أمس في ندوة علمية بالعاصمة الإسبانية مدريد بعنوان “تقييم المخاطر وإدارة الأزمات بالمؤسسات العقابية”، بمشاركة عدد من المختصين والخبراء في مجالات إدارة السجون والإصلاحيات والأمن المؤسسي.
 
وتأتي هذه المشاركات في إطار حرص وزارة الداخلية على تطوير قدرات كوادرها، وتعزيز التعاون العلمي والمؤسساتي، وتبادل الخبرات بما يسهم في الارتقاء بمنظومة العمل الأمني والإصلاحي.

