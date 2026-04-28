الخارجية والاتحاد الأوروبي يبحثان مسارات التعاون الإنمائي للفترة 2026–2027

دمشق-سانا

عقدت إدارة التعاون الدولي في وزارة الخارجية والمغتربين، ممثلةً بمديرها قتيبة قاديش، ورشة عمل بالتعاون مع بعثة الاتحاد الأوروبي في دمشق، ممثلةً بالقائم بأعمال البعثة ميخائيل أونماخت، وذلك بمشاركة واسعة من ممثلي الوزارات والجهات المحلية.

وتركزت المناقشات حول توجهات مسارات التعاون الإنمائي للفترة 2026–2027 على مواءمة الدعم الأوروبي مع “بيان أولويات التعافي للتعاون الدولي”، باعتباره الإطار الوطني المرجعي لتنظيم وتوجيه الموارد نحو الأولويات ذات الأثر الاستراتيجي، بما يحقق فاعلية أكبر في تنفيذ البرامج التنموية.

الوسوم:
مشاركة هذه المقالة

اخترنا لك