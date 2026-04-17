الرئيس الشرع يبحث مع نظيره التركي تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين

أنطاليا-سانا

التقى الرئيس أحمد الشرع رئيس الجمهورية التركية رجب طيب أردوغان والوفد المرافق له، بحضور وزير الخارجية والمغتربين أسعد حسن الشيباني ورئيس جهاز الاستخبارات العامة حسين السلامة، على هامش أعمال منتدى أنطاليا الدبلوماسي.

وبحث الجانبان سبل تعزيز العلاقات الثنائية وتطوير التعاون في مختلف المجالات، بما يخدم المصالح المشتركة للشعبين الصديقين، ويسهم في ترسيخ الأمن والاستقرار في المنطقة.

ويشارك الرئيس الشرع في منتدى أنطاليا الدبلوماسي بدورته الخامسة التي انطلقت فعالياتها اليوم، وأجرى على هامش أعمال المنتدى عدداً من اللقاءات مع الرؤساء والوزراء المشاركين.