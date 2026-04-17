الرئيس الشرع يبحث مع نظيره التركي تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين

IMG 8621 1 الرئيس الشرع يبحث مع نظيره التركي تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين

أنطاليا-سانا

التقى الرئيس أحمد الشرع رئيس الجمهورية التركية رجب طيب أردوغان والوفد المرافق له، بحضور وزير الخارجية والمغتربين أسعد حسن الشيباني ورئيس جهاز الاستخبارات العامة حسين السلامة، على هامش أعمال منتدى أنطاليا الدبلوماسي.

IMG 8625 الرئيس الشرع يبحث مع نظيره التركي تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين

وبحث الجانبان سبل تعزيز العلاقات الثنائية وتطوير التعاون في مختلف المجالات، بما يخدم المصالح المشتركة للشعبين الصديقين، ويسهم في ترسيخ الأمن والاستقرار في المنطقة.

ويشارك الرئيس الشرع في منتدى أنطاليا الدبلوماسي بدورته الخامسة التي انطلقت فعالياتها اليوم، وأجرى على هامش أعمال المنتدى عدداً من اللقاءات مع الرؤساء والوزراء المشاركين.

IMG 8624 الرئيس الشرع يبحث مع نظيره التركي تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين
IMG 8628 الرئيس الشرع يبحث مع نظيره التركي تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين
IMG 8620 الرئيس الشرع يبحث مع نظيره التركي تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين
