وثيقة: الاتحاد الأوروبي سيعيد تفعيل اتفاق التعاون مع سوريا الموقّع عام 1978

بروكسل-سانا

كشفت وثيقة صادرة عن الجهاز الدبلوماسي للاتحاد الأوروبي، أن التكتل يعتزم تعزيز تعاونه مع سوريا من خلال استئناف الاتصالات السياسية الرسمية، لتمهيد الطريق لعلاقات اقتصادية وأمنية أوثق، في خطوة تُعدّ الأحدث ضمن تحوّل أوسع في السياسة بعد سنوات من تجميد العلاقات بين الجانبين.

وبحسب الوثيقة التي اطلعت عليها “رويترز” اليوم الجمعة، فإن الاتحاد الأوروبي سيعيد تفعيل اتفاق التعاون الموقّع مع سوريا عام 1978 الذي كان ينص على تعزيز العلاقات التجارية والاقتصادية والمالية بين الطرفين.

كما جاء في الوثيقة، أن الاتحاد الأوروبي سيبدأ حواراً سياسياً رفيع المستوى مع الحكومة السورية في 11 أيار المقبل.

تعاون اقتصادي وبيئة استثمارية جديدة

ويخطط الاتحاد الأوروبي -وفق الوثيقة- لتوسيع تعاونه الاقتصادي مع سوريا عبر خطوات عدة بما فيها وضع إطار جديد للتجارة والاستثمار، وتحفيز تمويل القطاع الخاص، ودعم إصلاحات لتحسين بيئة الأعمال إضافة الى إنشاء مركز فني للمساعدة الاقتصادية.

كما سيعمل الاتحاد مع دمشق على تسهيل العودة الآمنة والطوعية والكريمة للاجئين، وهو ملف يحظى بأولوية لدى الدول الأوروبية.

سوريا كممر إستراتيجي للطاقة والنقل

وتسلّط الوثيقة الضوء على اهتمام الاتحاد الأوروبي بدمج سوريا في مشاريع الربط الإقليمي، بما في ذلك الممر الاقتصادي الهند–الشرق الأوسط–أوروبا، ما قد يجعل البلاد مركزاً للنقل والطاقة والاتصالات الرقمية.

وفي هذا السياق، أشارت “رويترز” إلى أن سوريا تكتسب أهمية إضافية كممر بديل للطاقة بعد أزمة إغلاق مضيق هرمز خلال الحرب الأمريكية الإسرائيلية – الإيرانية.

تعاون أمني

وتشير الوثيقة إلى استعداد الاتحاد الأوروبي للتعاون مع سوريا في مجال الأمن ومكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة وتهريب المخدرات، إضافة الى إمكانية دعم عمليات تدريب الشرطة السّورية.

كما تؤكد الوثيقة دعم الاتحاد الأوروبي لتنفيذ الاتفاق الشامل الموقّع في كانون الثاني الماضي بين الحكومة السورية و“قسد” والتفاهم على عملية دمج متسلسلة للقطاعين العسكري والإداري بين الجانبين.

وشملت الوثيقة مقترحاً للإبقاء على قنوات التواصل مفتوحة مع الحكومة السورية عبر إعادة صياغة وتكييف نظام العقوبات الأوروبي على سوريا، مع الحفاظ على أدوات الضغط على الأطراف التي قد تعرقل العملية الانتقالية.

وشهدت العلاقات بين سوريا والاتحاد الأوروبي عقب سقوط النظام البائد، نقلات نوعيةً وتحولات جذريّةً رسمت على مدار العام الفائت ملامح وآفاقاً جديدةً واعدةً للتعاون والشراكة.

واتخذت سياسة العزل والعقوبات التي اتبعها الاتحاد الأوروبي بسبب انتهاكات وجرائم النظام البائد بحق الشعب السّوري، منحىً جديداً بعد التحرير في الـ 8 من كانون الأول عام 2024 وانتقلت إلى الشراكة مع سوريا لدعم الاستقرار وإعادة الاعمار.

وبدأ الانفتاح الأوروبي خلال الأيام الأولى للتحرير بزيارات وفود بريطانية وفرنسية وألمانية وأخرى من مفوضية الاتحاد إلى دمشق للقاء الرئيس أحمد الشرع، معلنة فتح صفحة جديدة في العلاقات الثنائية.

وتسارعت بعدها، تحركات الاتحاد الأوروبي لبلورة العلاقات مع سوريا، إذ قرّر مجلس الاتحاد في شهر شباط عام 2025 تعليق عدد من العقوبات والإجراءات التقييدية التي فرضها على سوريا في ظل النظام البائد، شملت إزالة قطاعات الطاقة والمصارف والخطوط الجوية من قائمة الكيانات الخاضعة لتجميد الأموال والموارد الاقتصادية، فضلاً عن السماح بتوفير الأموال والموارد الاقتصادية للبنك المركزي.