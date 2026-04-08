الشيباني يلتقي القائم بالأعمال الألماني ويبحث معه تعزيز العلاقات الثنائية

التقى وزير الخارجية والمغتربين أسعد حسن الشيباني، اليوم الأربعاء، القائم بأعمال سفارة جمهورية ألمانيا الاتحادية لدى سوريا كليمنس أوغستينوس هاخ، لتوديعه بمناسبة انتهاء فترة عمله.

وأشاد وزير الخارجية بالجهود التي بذلها القائم بأعمال السفارة خلال فترة عمله في تعزيز العلاقات بين البلدين ونشاطه الدبلوماسي المميز.

كما جرى خلال اللقاء مناقشة العلاقات الثنائية بين البلدين، وأهمية تعزيزها وتطويرها، ومستجدات الأوضاع في المنطقة.



وكان القائم بأعمال السفارة الألمانية في دمشق أكد يوم الإثنين الماضي في تصريح لـ سانا، أن زيارة الرئيس أحمد الشرع إلى ألمانيا مؤخراً كانت تاريخية، لأنها الأولى منذ نحو خمسين عاماً لرئيس سوري إلى ألمانيا، مشيراً إلى أن الزيارة تؤكد دعم ألمانيا لسوريا بعد التحرير في السعي لأن تكون مستقرة ومزدهرة وتعيش بسلام، موضحاً أن سوريا تمتلك فرصة فريدة كمحور أساسي في منطقة شرق المتوسط، وجسراً يربط بين دول الخليج وأوروبا، لافتاً إلى أن ذلك يتماشى مع الاستراتيجية التي عرضها الرئيس الشرع خلال زيارته إلى ألمانيا.