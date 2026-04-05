وزير الخارجية الأوكراني يشيد بالمباحثات الثلاثية مع سوريا وتركيا ويعدّها منصة حيوية للتعاون

دمشق-سانا

أكد وزير الخارجية الأوكراني أندري سيبيغا التزام بلاده ببناء شراكات دولية تعزز الاستقرار الإقليمي وتساهم في تحقيق الأمن العالمي والسلام الدائم، مشدداً على الأهمية الكبيرة للتنسيق المشترك مع سوريا وتركيا في المجالات الأمنية واللوجستية.

وأوضح سيبيغا عبر منصة (X) عقب اجتماع ثلاثي عُقد في دمشق اليوم الأحد، ضم وزير الخارجية والمغتربين أسعد حسن الشيباني ووزير الخارجية التركي هاكان فيدان، أن هذا الإطار الثلاثي الجديد يمثل منصة حيوية للتعاون، واصفاً الزيارة التي قام بها الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي إلى دمشق والمحادثات التي أجراها مع الرئيس أحمد الشرع بـ “العلامة الفارقة” في تاريخ العلاقات بين البلدان الثلاثة.

وأشار الوزير الأوكراني إلى أن المباحثات شهدت تبادلاً معمقاً للآراء حول القضايا المحورية، مبيناً أن أمن واستقرار منطقتي أوروبا والشرق الأوسط “مترابطان عضوياً”، ما يجعل من تعزيز الجهود المشتركة ضرورة بالغة الأهمية لمواجهة التحديات الراهنة.

ولفت سيبيغا إلى أن الجوانب اللوجستية وأمن التجارة والممرات البحرية تصدرت جدول أعمال الاجتماع، بالنظر إلى دورها الحاسم في ضمان استمرارية سلاسل الإمداد العالمية وتحقيق الأمن الغذائي، مؤكداً وجود توافق على اعتبار صمود هذه المسارات أولوية مشتركة.

وأوضح وزير الخارجية الأوكراني أن المحادثات تناولت أيضاً التطورات الإقليمية والدولية الأوسع نطاقاً، بالإضافة إلى فرص المبادرات المشتركة في المجالات الأمنية والاقتصادية والإنسانية، مبيناً أنه أطلع الوزير الشيباني على آخر مستجدات جهود السلام والوضع الميداني.

وكان الرئيس أحمد الشرع استقبل في قصر الشعب بدمشق في وقت سابق اليوم الأحد، الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، بحضور وفد وزاري من البلدين، ومشاركة وزير الخارجية التركي هاكان فيدان، حيث جرى بحث سبل تعزيز العلاقات الثنائية والتعاون الاقتصادي.

يذكر أن سوريا وأوكرانيا وقعتا في أيلول الماضي بياناً مشتركاً بشأن استعادة العلاقات الدبلوماسية بينهما، وذلك خلال اللقاء الذي جمع الرئيسين الشرع وزيلينسكي في نيويورك، على هامش أعمال الدورة الثمانين للجمعية العامة للأمم المتحدة.