الشيباني يشارك في اجتماع مجلس الجامعة العربية عبر الاتصال المرئي

القاهرة-سانا

شارك وزير الخارجية والمغتربين أسعد حسن الشيباني، اليوم الأحد، في أعمال الدورة العادية الـ165 لمجلس جامعة الدول العربية على المستوى الوزاري، والتي عُقدت عبر تقنية الاتصال المرئي.

وخُصصت أعمال هذه الدورة لمناقشة عدد من القضايا السياسية ذات الاهتمام العربي، وفي مقدمتها تطورات الحرب الأمريكية الإسرائيلية – الإيرانية، وما ينجم عنها من انعكاسات على أمن وسيادة عدد من الدول العربية، إلى جانب ما تثيره من مخاطر وتحديات على المستويين الإقليمي والدولي.

وكان اجتماع مجلس جامعة الدول العربية على المستوى الوزاري بدأ صباح اليوم عبر تقنية الفيديو كونفرانس، برئاسة وزير خارجية البحرين عبد اللطيف بن راشد الزياني رئيس الدورة العادية 165 لمجلس الجامعة على المستوي الوزاري، وبحضور الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط.