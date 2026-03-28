مقتل وإصابة عدد من السوريين في غارة إسرائيلية على بلدة الحنية اللبنانية

بيروت-سانا

ذكرت الوكالة الوطنية اللبنانية للإعلام اليوم السبت، أن غارة إسرائيلية استهدفت بلدة الحنية في قضاء صور، ما أسفر عن سقوط 5 قتلى سوريين، و8 مصابين.

وأضافت الوكالة: إن عناصر الدفاع المدني في “جمعية الإسعاف الصحي” انتشلت جثث القتلى، وأسعفت المصابين، حيث قامت بنقلهم إلى مستشفيات صور.

كما أشارت الوكالة إلى أن طيران الاحتلال الإسرائيلي استهدف بغارات أخرى بلدة بيت السياد والمنصوري.

في حين أدت غارة على بلدة دير الزهراني في قضاء النبطية إلى سقوط قتلى لم يحدّد عددهم بعد، فيما تعرضت بلدتا القليلة والحنية لقصف إسرائيلي عنيف من عيار 155 ملم، بالإضافة إلى سهلي القليلة ورأس العين، جنوب صور.

وكانت وزارة الصحة اللبنانية أعلنت في وقت سابق اليوم، مقتل 5 أشخاص، وإصابة أكثر من 27 آخرين، جراء الغارات الإسرائيلية المتواصلة على عدة بلدات لبنانية.

وصعّدت إسرائيل اعتداءاتها على لبنان منذ الثاني من آذار الجاري، بعد استهداف ميليشيا حزب الله مواقع إسرائيلية، وتشمل الاعتداءات غارات يومية على الضاحية الجنوبية لبيروت، ومناطق واسعة في الجنوب والبقاع، بالتوازي مع توغل بري عبر عدة محاور في الجنوب اللبناني لفصل مناطق جنوب نهر الليطاني عن شماله، وإقامة “منطقة عازلة”.