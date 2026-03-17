القنصلية السورية في إسطنبول تستقبل نحو ألف مراجع يومياً وسط تحسن ملحوظ في جودة الخدمات

إسطنبول- سانا

تشهد القنصلية العامة للجمهورية العربية السورية في مدينة إسطنبول التركية إقبالاً متزايداً من المواطنين، حيث يتراوح عدد المراجعين يومياً بين 800 و1000 مراجع، في مؤشر واضح على ارتفاع الطلب على الخدمات القنصلية، بالتوازي مع تحسن ملموس في جودة الأداء وتسريع إنجاز المعاملات.

ويعكس هذا الإقبال حجم الاعتماد المتزايد على القنصلية لإنجاز المعاملات الرسمية، ولا سيما تجديد جوازات السفر، وتثبيت واقعات الزواج، وتسجيل الأطفال، إضافة إلى معاملات مرتبطة بالحصول على الجنسية التركية.

وفي هذا السياق، أسهم اعتماد نظام إلكتروني لتنظيم المواعيد في تخفيف الازدحام وتحسين تجربة المراجعين، بما يعزز كفاءة العمل ويحد من فترات الانتظار.

وفي تصريح لـ سانا اليوم الثلاثاء، أكد القنصل العام للجمهورية العربية السورية في إسطنبول، الدكتور خالد هنداوي، الذي باشر مهامه مطلع الشهر الجاري، أن القنصلية تعمل على رفع كفاءة العمل القنصلي من خلال زيادة عدد المعاملات المنجزة يومياً وتبسيط الإجراءات، إلى جانب تفعيل خدمات تنظيم الوكالات وتصديق الوثائق الرسمية.

وأشار هنداوي إلى توجه القنصلية لتوسيع نطاق خدماتها لتشمل غير السوريين المرتبطين بعلاقات زواج مع مواطنين سوريين، بما يسهم في تسهيل إجراءاتهم القانونية وتخفيف الأعباء الإدارية عنهم.

وتندرج هذه الخطوات ضمن مسار تطويري يهدف إلى تحسين مستوى الخدمات وإعادة بناء الثقة مع أبناء الجالية السورية في تركيا، بعد تحديات سابقة أثرت على جودة الأداء.

وفي استطلاع لآراء عدد من المراجعين، أكد المواطن أحمد خليل أن الخدمات المقدمة اتسمت بالجودة، مشيراً إلى حسن تعامل الموظفين واستعدادهم للإجابة عن الاستفسارات بمهنية ومرونة.

بدوره، أوضح المواطن محمود بزارة أنه راجع القنصلية لتثبيت زواجه وتسجيل أطفاله، لافتاً إلى أن الإجراءات شهدت بعض الصعوبات في بدايتها، إلا أن التعاون الذي أبداه الموظفون ساهم في تذليلها.

من جهتها، بينت المراجعة روشان، القادمة من مدينة غازي عنتاب، أنها تمكنت من تجديد جواز سفرها والتقدم بطلب الجنسية التركية خلال وقت قياسي، مؤكدة أن حصولها على موعد مسبق عبر التطبيق الإلكتروني ساهم في إنجاز معاملتها خلال نحو ساعة واحدة فقط.

ودعت روشان المواطنين إلى المبادرة لمراجعة القنصلية واستكمال معاملاتهم، مؤكدة أن الإجراءات أصبحت أكثر سهولة، وأن هناك حرصاً واضحاً على تقديم أفضل الخدمات الممكنة.