علوش لـ سانا: إغلاق المنافذ الحدودية بين سوريا وتركيا مؤقتاً خلال عطلة عيد الفطر

دمشق-سانا

أعلن مدير العلاقات في الهيئة العامة للمنافذ والجمارك مازن علوش، أن الجانب التركي سيقوم بإغلاق جميع المنافذ الحدودية مع سوريا أمام حركة عبور المسافرين والحركة التجارية، وذلك اعتباراً من الساعة الخامسة والنصف مساء يوم الخميس الـ 19 من آذار، على أن يستمر الإغلاق طيلة أيام عيد الفطر المبارك.

وبيّن علوش في تصريح لـ سانا اليوم الأحد، أن حركة عبور المسافرين والبضائع عبر هذه المنافذ ستعود إلى طبيعتها اعتباراً من صباح يوم الإثنين الموافق لـ 23 من آذار، وذلك بعد انتهاء فترة الإغلاق المرتبطة بعطلة العيد لدى الجانب التركي.

وأشار إلى أن مثل هذه الإجراءات تأتي في إطار الترتيبات الإدارية الخاصة بعطلة عيد الفطر لدى الجانب التركي، وهي إجراءات متبعة خلال فترات الأعياد والعطل الرسمية، مؤكداً أن الهيئة تتابع بشكل مستمر التنسيق مع الجانب التركي لضمان عودة حركة العبور بسلاسة فور انتهاء فترة الإغلاق.

وأكد علوش أن الهيئة ستقوم بإبلاغ المسافرين والتجار بأي مستجدات أو إجراءات إضافية قد تطرأ عبر القنوات الرسمية، داعياً الجميع إلى متابعة الإعلانات الصادرة عن الهيئة والالتزام بالتعليمات المنظمة لحركة العبور، بما يسهم في تسهيل الإجراءات والحفاظ على انسيابية الحركة عبر المنافذ الحدودية.

وشدد مدير العلاقات بالهيئة على حرص الهيئة الدائم على تقديم كل ما من شأنه تسهيل حركة المسافرين والتجارة.

وكانت الهيئة العامة للمنافذ والجمارك ‏أعلنت في وقت سابق اليوم الأحد، أنه سيتم إغلاق منفذ الحمام الحدودي مع تركيا، بشكل نهائي مع نهاية الدوام الرسمي يوم الثلاثاء الموافق 17 من آذار الحالي، داعية المسافرين والتجار وشركات الشحن والنقل إلى أخذ هذا الإجراء بعين الاعتبار عند تنظيم مواعيد السفر، أو ترتيب عمليات الشحن ونقل البضائع، بما يجنّبهم أي تأخير محتمل أو ازدحام قد يحدث خلال فترة الإغلاق أو عند استئناف العمل في المنافذ الحدودية.