اتصالات دبلوماسية مكثّفة لوزير الخارجية السوري لبحث التصعيد الإيراني الإسرائيلي

دمشق-سانا

أجرى وزير الخارجية والمغتربين أسعد حسن الشيباني عدة اتصالات هاتفية مع كل من الأمير فيصل بن فرحان بن عبد الله آل سعود وزير خارجية المملكة العربية السعودية، ومحمد بن عبد الرحمن بن جاسم آل ثاني رئيس مجلس الوزراء وزير خارجية دولة قطر، ووزير خارجية الجمهورية التركية هاكان فيدان، ووزير خارجية مملكة البحرين الدكتور عبد اللطيف بن راشد الزياني، ووزير خارجية الكويت جراح جابر الأحمد الصباح، ونائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية وشؤون المغتربين في المملكة الأردنية الهاشمية أيمن الصفدي، ومستشار الأمن القومي البريطاني جوناثان باول، ورئيس إقليم كردستان العراق السيد نيجيرفان بارزاني.

وجرى خلال هذه الاتصالات بحث مستجدات التصعيد الإيراني الإسرائيلي وتداعياته على أمن واستقرار المنطقة، بما في ذلك الأوضاع في الدول التي تضررت جراء تبادل القصف الصاروخي، إضافة إلى بحث سبل تعزيز التنسيق الإقليمي والدولي لاحتواء الأزمة ودعم الأمن والاستقرار.

وأكّد الشيباني خلال الاتصالات موقف الجمهورية العربية السورية الثابت إلى جانب الدول العربية الشقيقة، وإدانتها للاعتداءات السافرة التي طالتها، ورفضها لأي انتهاك يمس سيادتها وأمنها، مع التشديد على أهمية تكثيف الجهود الدبلوماسية للحفاظ على استقرار المنطقة وصون أمن شعوبها.

وكانت وزارة الخارجية أصدرت في وقت سابق اليوم السبت، بياناً أدانت فيه الاعتداءات الإيرانية التي استهدفت سيادة وأمن كل من السعودية والإمارات والبحرين وقطر والكويت والأردن.

وتأتي اعتداءات إيران على هذه الدول عقب الهجوم الأمريكي الإسرائيلي المشترك عليها ما أثار موجة واسعة من التنديد العربي والدولي بهذه الاعتداءات.