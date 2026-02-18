الملك الأردني يؤكد ضرورة دعم جهود إعادة الإعمار في سوريا والحفاظ على سيادتها

عمان-سانا

أكد الملك الأردني عبد الله الثاني أهمية دعم جهود الدولة السورية، في عملية إعادة الإعمار في البلاد.

ووفق وكالة”بترا” الأردنية شدد الملك عبد الله خلال لقائه في عمان اليوم الأربعاء مع الرئيس الألماني فرانك فالتر شتاينماير، على ضرورة الحفاظ على أمن سوريا واستقرارها وسيادتها ووحدة أراضيها.

وفي الشأن الفلسطيني، جدد الملك الأردني رفض بلاده القاطع للقرارات الإسرائيلية التي تستهدف الأراضي الفلسطينية، مؤكداً ضرورة وجود تحرك دولي فاعل لوقف التصعيد في الضفة الغربية.

وثمن الملك عبد الله دعم ألمانيا لجهود الحفاظ على وقف إطلاق النار في قطاع غزة، مشدداً على ضرورة الالتزام بتنفيذ الاتفاقات الرامية لإنهاء الحرب، وضمان وصول المساعدات الإنسانية الكافية والمستدامة لأهالي القطاع المحاصر.

واستعرض الجانبان العلاقات السياسية القوية التي تجمع الأردن وألمانيا، ولا سيما في مجالات التعاون الدفاعي والاقتصادي، حيث أشار الملك الأردني إلى أهمية الدور الألماني في تعزيز الاستقرار الإقليمي، مؤكداً التزام بلاده بالعمل المشترك لتحقيق هذا الهدف وضمان احترام حقوق شعوب المنطقة كافة.

وكان الملك الأردني أكد، خلال مباحثاته مع رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر في لندن، أول أمس الإثنين، أهمية دعم جهود سوريا للحفاظ على أمنها واستقرارها وسيادتها.