الأردن يشارك بضربات التحالف الدولي ضد مواقع داعش في سوريا

عمان-سانا

أعلنت القيادة العامة للقوات المسلحة الأردنية أن سلاح الجو الأردني شارك بتنفيذ ضربات جوية استهدفت عدداً من الأهداف التابعة لتنظيم داعش الإرهابي في مناطق جنوب سوريا.

وذكرت القيادة العامة عبر موقعها الرسمي، أن “هذه المشاركة تأتي بالتعاون مع الولايات المتحدة في إطار عمليات التحالف الدولي ضد تنظيم داعش”.

وأوضحت أن “هذه العملية تأتي أيضاً ضمن جهود الحرب على الإرهاب ومنع التنظيمات المتطرفة من استغلال هذه المناطق كنقاط انطلاق لتهديد أمن الجوار السوري والمنطقة”، وخاصةً بعد أن أعاد التنظيم الإرهابي إنتاج نفسه وبناء قدراته في جنوب سوريا.

يشار إلى أن وزارة الحرب الأمريكية أعلنت أن القوات الأمريكية نفذت فجر اليوم ضربات استهدفت عشرات الأهداف لتنظيم داعش الإرهابي في سوريا، رداً على هجومه الإرهابي الذي استهدف قوات سورية – أمريكية مشتركة قرب تدمر السبت الماضي.

وكانت وزارة الخارجية والمغتربين السورية، أكدت في وقت سابق اليوم، التزام سوريا بمكافحة تنظيم داعش، وضمان عدم وجود ملاذات آمنة له في أراضيها، داعيةً الولايات المتحدة والدول الأعضاء في التحالف الدولي للانضمام إلى دعم جهودها في مكافحة الإرهاب.