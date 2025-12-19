قطر: إلغاء “قانون قيصر” خطوة مهمة لدعم الاستقرار والازدهار في سوريا

الدوحة-سانا

رحبت دولة قطر بقرار الولايات المتحدة الأمريكية إلغاء العقوبات المفروضة على سوريا بموجب قانون (قيصر)، معتبرة ذلك خطوة مهمّة نحو دعم الاستقرار والازدهار في سوريا.

وأعربت وزارة الخارجية القطرية في بيان عبر حسابها على منصة إكس، عن تطلع دولة قطر إلى أن يسهم إلغاء العقوبات في فتح آفاق جديدة للتعاون والشراكات مع مختلف الدول وفتح الباب لعودة الاستثمارات وتدفق المساعدات الدولية، بما يساعد في تسريع تعافي الاقتصاد وإعادة سوريا لموقعها الطبيعي على خارطة الاقتصاد العالمي.

وجددت الوزارة، دعم دولة قطر الكامل لسيادة سوريا واستقلالها وسلامة أراضيها، وتطلعات شعبها في الأمن والاستقرار والتنمية.

ووقع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في وقت سابق اليوم على قانون موازنة وزارة الدفاع لعام 2026، المتضمن مادة تلغي بشكل كامل “قانون قيصر” المفروض على سوريا منذ 2019 ليصبح الإلغاء نافذاً.