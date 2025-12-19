سوريا ترحب بإزالة قانون “قيصر”: تطور يفتح مرحلة جديدة من التعافي والاستقرار

دمشق-سانا

رحبت سوريا بالإزالة النهائية لقانون “قيصر”، وما تضمنه من إجراءات أثرت على مختلف مناحي الحياة المعيشية والاقتصادية، مشيرةً إلى أن هذه الخطوة تطور مهم يسهم في تخفيف الأعباء عن الشعب السوري، ويفتح المجال أمام مرحلة جديدة من التعافي والاستقرار.

وقالت وزارة الخارجية والمغتربين في بيان اليوم: تتقدّم سوريا بالشكر والتقدير إلى الولايات المتحدة الأمريكية، كما تعبّر عن امتنانها للدول الشقيقة والصديقة التي أسهمت، عبر مواقفها وجهودها الدبلوماسية، في دعم المساعي الرامية إلى إنهاء هذه العقوبات، انطلاقاً من حرصها على الاستقرار الإقليمي واحترام سيادة الجمهورية العربية السورية ووحدتها.

وأعربت الخارجية عن تقديرها العالي للشعب السوري في الداخل والخارج الذين واصلوا الدفاع عن حق وطنهم في العيش الكريم، وأسهموا في نقل معاناة السوريين ومطالبهم المشروعة إلى مختلف المحافل الدولية.

وأضافت الخارجية: إن سوريا تؤكد أن هذه الخطوة تشكّل مدخلاً لمرحلة إعادة البناء والتنمية، وتدعو جميع السوريين في الداخل والمهجر إلى الإسهام في جهود النهوض الوطني، كما تجدد دعوتها المستثمرين من الدول الشقيقة والصديقة، ورجال الأعمال السوريين، إلى دراسة فرص الاستثمار والمشاركة في إعادة الإعمار.

كما تجدد سوريا التزامها بمسار العمل الوطني المسؤول، وبالانفتاح والتعاون الإيجابي مع المجتمع الدولي، بما يرسخ الاستقرار ويعزّز مكانة سوريا في محيطها العربي والإقليمي والدولي.

وفي وقت سابق اليوم، وقع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على قانون موازنة وزارة الدفاع لعام 2026، المتضمن مادة تلغي بشكل كامل “قانون قيصر” المفروض على سوريا منذ 2019 ليصبح الإلغاء نافذاً.