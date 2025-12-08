المذهان: الحقيقة والعدالة لن تكتملا إلا بمحاسبة مرتكبي الجرائم بحق المعتقلين

أنقرة-سانا

أكد فريد المذهان المعروف بـ “قيصر” أن الحقيقة والعدالة في سوريا لن تكتملا إلا بمحاسبة مرتكبي الجرائم بحق المعتقلين.

وأشار المذهان في مقابلة مع وكالة الأناضول التركية إلى أنه حين انتشرت صور التعذيب الخارجة من سجن صيدنايا غمره شعور بالألم والحزن، مبيناً أن العالم صُدم من فظاعة الصور ومستوى وحشية ودموية الأجهزة الأمنية التابعة للنظام البائد، وأن ردة فعل المجتمع الدولي كانت محدودة جداً مقارنة بحجم الجرائم.

وأكد المذهان أن التخاذل الدولي عند نشر الصور كان واضحاً من خلال الصمت وغض الطرف عن جرائم الأسد الديكتاتوري والاكتفاء بالقلق والتنديد والاستنكار، لافتاً إلى أنه لا يمكن إنكار أن الوعي العالمي تغير، فملف قيصر للمعتقلين في سوريا لم يكن وهماً ولا سراً بل أصبح جزءاً من الذاكرة الإنسانية.

ألم وأمل

وأوضح المذهان أنه عندما انتشرت أساليب وصور التعذيب الخارجة من سجن صيدنايا بريف دمشق بعد التحرير شعر بالرضا والاطمئنان لأن الحقيقة التي حاول المجرم طمسها بدأت ترى النور أخيراً.

ولفت المذهان إلى أنه بات يشعر بأن العدالة ستتحقق أخيراً، وبدأت طريقها نحو القصاص من المجرمين الذين أوغلوا في دماء السوريين الأبرياء الذين لا ذنب لهم سوى أنهم طالبوا بحقهم المشروع بالحرية والكرامة، مؤكداً أن الشعب السوري يستحق أن يعيش بسلام وكرامة.

يشار الى أن المذهان هو رئيس قلم الأدلة القضائية في الشرطة العسكرية بدمشق سابقاً، وانشق عن قوات النظام البائد وسرب عشرات آلاف الصور والوثائق التي توثق جرائم النظام المخلوع بحق المعتقلين بعد أن تخفى لسنوات تحت اسم “قيصر”، وأثارت هذه الصور استنكاراً دولياً أفضى إلى سن الولايات المتحدة قانون قيصر لمحاسبته على جرائمه.

واليوم تحتفل سوريا بعيد التحرير والنصر وهي الذكرى السنوية الأولى للتحرير من “نظام الأسد” بعد حقبة طويلة من القمع والطغيان.