سوريا تشارك في القمة الدولية الرابعة للأمن الغذائي في كييف

كييف-سانا

شارك وزيرا الطوارئ وإدارة الكوارث رائد الصالح، والزراعة أمجد بدر في القمة الدولية الرابعة للأمن الغذائي في العاصمة الأوكرانية كييف.

وخلال مداخلة الوزير الصالح، جرت مناقشة التحديات التي تواجه الأمن الغذائي، ولا سيما تأثير الحرب التي أدت إلى تلوث مساحات واسعة بالألغام والذخائر غير المنفجرة.

كما جرى التطرق إلى سبل الاستفادة من الخبرة الأوكرانية المتقدمة في تقنيات نزع الألغام والمسح التكنولوجي، ونقل هذه التجارب إلى سوريا لدعم عمل المركز الوطني لغزالة الألغام وتمكين إعادة تأهيل الأراضي الزراعية.

وعلى هامش القمة، التقى الوزيران، وزير الخارجية الأوكراني أندريه سيبيه، وبحثا معه سبل تعزيز العلاقات السورية–الأوكرانية، وإمكانيات التعاون والدعم في مجال إزالة الألغام ومخلفات الحرب، بما يسهم في إعادة تأهيل الأراضي الزراعية ودعم جهود التعافي والتنمية.

والقمة الدولية الرابعة للأمن الغذائي المنعقدة في كييف تحت شعار “الغذاء من أوكرانيا”، تمثل منصة استراتيجية لتعزيز الأمن الغذائي العالمي، في ظل تزايد الأزمات الغذائية الناتجة عن النزاعات والتغير المناخي وهي تركز على تطوير مرونة سلاسل الإمداد الغذائي، وتوسيع نطاق المساعدات من الحبوب إلى منتجات غذائية متنوعة، مع دعم الابتكار الزراعي وإعادة تأهيل الأراضي المتضررة بما فيها إزالة الألغام.

