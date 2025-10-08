منظمة الدول التركية تؤكد في ختام قمتها بأذربيجان دعمها لوحدة سوريا واستقرارها

باكو-سانا

أكدت منظمة الدول التركية، دعمها لوحدة سوريا واستقرارها وسلامة أراضيها وإعادة إعمارها.

جاء ذلك في بيان وقعه قادة الدول الأعضاء في المنظمة وهي، تركيا وأذربيجان وأوزبكستان وكازاخستان وقرغيزيا، في ختام القمة الثانية عشرة للمنظمة اليوم بمدينة غابالا الأذربيجانية،كما نقلت وكالة أنباء الأناضول.

وكان الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، أكد في كلمته خلال افتتاح القمة في وقت سابق اليوم، أن إرساء الاستقرار في سوريا ضروري لضمان الأمن في المنطقة.

كما أعرب قادة دول المنظمة عن قلقهم العميق إزاء تدهور الوضع الإنساني في قطاع غزة، ودعوا إلى وقف فوري ودائم لإطلاق النار، وإلى ضمان وصول المساعدات الإنسانية دون عوائق، مشددين على ضرورة التوصل إلى حل عادل ودائم للقضية الفلسطينية، وعلى أساس حل الدولتين، وإقامة دولة فلسطين مستقلة عاصمتها القدس الشرقية، بموجب قرارات الأمم المتحدة ذات الصلة.

ولفت البيان إلى التزام دول المنظمة بالسلام والأمن والاستقرار والازدهار في المنطقة، مؤكداً العزم الثابت على تعزيز التضامن والتعاون والتنسيق بين الدول التركية في جميع المجالات.

يذكر أن منظمة الدول التركية تأسست في ال3 من تشرين الأول عام 2009، تحت مسمى “مجلس تعاون الدول الناطقة بالتركية/المجلس التركي” بعد توقيع” اتفاقية نخجوان” بين تركيا وأذربيجان وكازاخستان وقرغيزستان، وفي قمة باكو عام 2019 أعلنت أوزبكستان انضمامها ليصبح عدد أعضاء المنظمة خمس دول.