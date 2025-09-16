الأمم المتحدة تدين استمرار تصعيد الاحتلال الإسرائيلي في غزة

نيويورك-سانا

جددت الأمم المتحدة اليوم إدانتها لاستمرار التصعيد العسكري والتجويع الذي تمارسه قوات الاحتلال الإسرائيلي بحق الفلسطينيين في قطاع غزة، وخاصة في الأيام الأخيرة.

ووفق مركز أنباء الأمم المتحدة أشار المتحدث باسم الأمم المتحدة ستيفان دوجاريك في مؤتمره الصحفي اليومي، إلى الأثر المروع للتصعيد الإسرائيلي على المدنيين الذين “يتكبدون المعاناة والجوع الشديد” في قطاع غزة، محذراً من أن الجوع سيتفاقم وبخاصة بين الأطفال بدون توفر الوصول الإنساني الآمن والمستدام.

كما جدد دوجاريك الدعوة لحماية المدنيين والعاملين في المجال الإنساني واحترام القانون الدولي.

ويرتكب الاحتلال الإسرائيلي منذ السابع من تشرين الأول 2023 حرب إبادة وتهجير وتجويع في قطاع غزة، ما أسفر عن ارتقاء أكثر من 64 ألف فلسطيني وإصابة أكثر من 164 ألفاً آخرين.