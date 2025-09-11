مجلس التعاون الخليجي يدين العدوان الإسرائيلي على سوريا وقطر ويدعو المجتمع الدولي للتحرك

سوتشي-سانا

جدّد مجلس التعاون الخليجي إدانته للهجمات الإسرائيلية المتكررة على الأراضي السورية، مؤكداً دعمه لسيادة سوريا واستقلالها ووحدة أراضيها.

وقال الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي جاسم البديوي خلال افتتاح الاجتماع الوزاري الثامن للحوار الاستراتيجي بين روسيا والمجلس في مدينة سوتشي: إن أمن سوريا واستقرارها يمثلان ركيزة أساسية لأمن المنطقة.

كما ندد البديوي بشدة بالعدوان الإسرائيلي على دولة قطر، داعياً المجتمع الدولي إلى إدانته والضغط لوقف السياسات الإسرائيلية التي تهدد استقرار المنطقة، مشيراً إلى أن هذه الاعتداءات تعرقل الجهود التي تبذلها قطر في إطار وساطتها لوقف إطلاق النار في قطاع غزة.

وأدان المجلس استهداف الاحتلال الإسرائيلي للمنظمات الإنسانية والأممية العاملة في غزة وإعاقة وصول المساعدات، مطالباً المجتمع الدولي بتحمّل مسؤولياته في رفع معاناة الشعب الفلسطيني وتأمين وصول المساعدات الإنسانية والإغاثية.

وشددت دول المجلس على مركزية القضية الفلسطينية وضرورة إنهاء الاحتلال الإسرائيلي وإقامة دولة فلسطينية مستقلة على حدود عام 1967 وعاصمتها القدس، وذلك استناداً إلى مبادرة السلام العربية وقرارات الشرعية الدولية.