الداخلية القطرية تكشف هوية أحد ضحايا الاعتداء الإسرائيلي في الدوحة

الدوحة-سانا

كشفت وزارة الداخلية القطرية عن هوية أحد ضحايا الاعتداء الإسرائيلي الذي استهدف، أمس الثلاثاء، أحد المقرات السكنية التي يقيم فيها عدد من أعضاء المكتب السياسي لحركة حماس في العاصمة الدوحة.

وأوضحت الوزارة في بيان لها اليوم أنه “في إطار المتابعة المستمرة لمستجدات الاستهداف الإسرائيلي، وبناءً على أعمال الجهات الأمنية والفِرق المختصة في جمع الأدلة والاستدلالات، فقد تم التأكد من هوية الضحية جهاد رياح حسن لبد الذي ارتقى جراء الاعتداء”.

وأضافت الوزارة: إن الفِرق الميدانية عثرت على أشلاء بشرية في مواقع متفرقة من مكان الاستهداف، وأن “الفريق القطري لتحديد هويات ضحايا الكوارث” يعمل حالياً على استكمال إجراءات التعرف الدقيق على الضحايا، مشيرة إلى أنه سيتم الإعلان عن أي مستجدات عبر القنوات الرسمية فور التحقق منها.

كما أكدت الوزارة استمرار الجهود المبذولة للتعرف على الأشخاص المفقودين، من خلال عمليات البحث والاستدلال الميداني التي تنفذها الفرق المختصة.

وكانت طائرات الاحتلال الإسرائيلي شنت أمس هجوماً استهدف مقرات سكنية يقيم فيها عدد من أعضاء المكتب السياسي لحركة حماس في العاصمة القطرية الدوحة، في انتهاك صارخ للقوانين والأعراف الدولية كلها.