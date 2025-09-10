الشيباني: العلاقة بين سوريا وكرواتيا ستكون متعددة الجوانب ومتقدمة بشكل كبير

دمشق-سانا

قال وزير الخارجية والمغتربين أسعد حسن الشيباني إن زيارة وزير الخارجية الكرواتي إلى سوريا هي بداية فصل جديد في العلاقات بين البلدين قائم على الاحترام المتبادل.

وأضاف الشيباني في مؤتمر صحفي مع نظيره الكرواتي جوردان رادمان في قصر تشرين بدمشق إن سوريا والسوريين لن ينسوا مواقف كرواتيا ووقفتها معهم منذ عام 2011 بإدانة ورفض ممارسات النظام البائد.

وأشار الشيباني إلى أنه مع رفع القيود عن سوريا يتركز الجهد على بناء شراكات ملموسة مع شركائنا الدوليين.

ولفت الشيباني إلى أن المباحثات مع نظيره الكرواتي كانت بناءة وتركزت على تعزيز التعاون في مختلف المجالات إضافة إلى عملية إعادة الإعمار في سوريا. وقال الشيباني: “استعرضنا تجربة كرواتيا في التعافي بعد الحرب حيث استطاعت بناء نفسها بإمكاناتها الذاتية، ويمكننا في سوريا الاستفادة من هذه التجربة”.

وأضاف الشيباني: لا يمكن تحقيق الاستقرار في المنطقة في ظل الاعتداءات الإسرائيلية المتواصلة.

ولفت الشيباني إلى أن الاعتداءات الإسرائيلية على سوريا وقطر تمثل انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي وندعو المجتمع الدولي لمحاسبة إسرائيل على هذه الانتهاكات.

وأشار الشيباني إلى أن العلاقة بين سوريا وكرواتيا ستكون متعددة الجوانب ومتقدمة بشكل كبير جداً، فكرواتيا عضو في الاتحاد الأوروبي وساهمت برفع العقوبات عن سوريا.

وقال الشيباني إن عودة اللاجئين مرتبطة بالازدهار والاستقرار في سوريا، والحكومة تبذل كل جهودها ضمن الإمكانيات المتاحة لتأمين الظروف اللازمة لهذه العودة، لافتاً إلى أنه تم وضع رؤية استراتيجية لموضوع عودة اللاجئين السوريين في الخارج ونحتاج إلى دعم إقليمي ودولي لتأمين هذه العودة الدائمة.

من جهته قال وزير الخارجية الكرواتي: “مسرور جداً لوجودي في دمشق بهذه اللحظة الهامة من تاريخ سوريا.. نعرب عن تضامننا وتعاطفنا الكامل مع الشعب السوري لما مر به في سنوات الحرب والصعوبات التي واجهها وندرك تماماً حجم التحديات”.

وأشار رادمان إلى أن كرواتيا تدعم عملية شاملة للوصول إلى الاستقرار في سوريا وترحب برفع العقوبات الأمريكية والأوروبية الضروري لعملية إعادة البناء في سوريا، مضيفاً: “نتمنى أن تنجح سوريا في التعافي بعد سنوات الحرب كما نجحت كرواتيا في ذلك”.

وقال رادمان: “فخورون بأن كرواتيا واصلت تقديم المساعدات للاجئين السوريين في الأردن وهذا التزام بدعم السوريين حيثما كانوا”.

ولفت رادمان إلى أن السلام والأمن في الشرق الأوسط أمر ضروري ولا بد من الوصول إلى ذلك عبر الحوار والدبلوماسية، موضحاً إن اليوم يشكّل لحظة فارقة في العلاقات بين بلدينا، وهناك إمكانيات كثيرة للتعاون بينهما في كل المجالات وخاصة الاقتصاد والطاقة.

وقال رادمان: “اتفقنا على تشكيل وفود من رجال الأعمال لسبر التعاون بين بلدينا وتحديد المجالات التي يمكن العمل عليها لتعزيز الروابط المشتركة”.

وأعرب رادمان عن استعداد بلاده لفتح سفارتها في دمشق، وانه سيتم العمل على هذا الأمر مع الجانب السوري.

وذكر رادمان أن الوفد الكرواتي يضم ممثلين عن شركة النفط الكرواتية “إينا” التي كانت تعمل في سوريا، لكن نظام الأسد أجبرها على وقف عملها عام 2012.

يتبع…