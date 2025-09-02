مصر تدين بشدة استمرار التصعيد العسكري الإسرائيلي في قطاع غزة

thumbs b c 95bf830c30fa87328cf8c06db987c279 مصر تدين بشدة استمرار التصعيد العسكري الإسرائيلي في قطاع غزة

القاهرة- سانا

أدانت مصر بشدة استمرار التصعيد العسكري الاسرائيلي في قطاع غزة، مؤكدة أن هذه الانتهاكات تمثل خرقاً صارخاً للقانون الدولي الإنساني، وتتعارض بشكل كامل مع الرغبة الدولية في وضع حد للحرب على قطاع غزة.

وأكدت وزارة الخارجية المصرية في بيان اليوم، أن عدم استجابة سلطات الاحتلال الإسرائيلي للجهود المبذولة من أجل التوصل إلى وقف فوري لإطلاق النار في قطاع غزة، يعكس غياباً كاملاً للإرادة لديها في خفض التصعيد وإحلال الهدوء والسلام، ووجود نوايا واضحة للاستمرار في العدوان على الأبرياء في قطاع غزة، موضحة أن ذلك يهدد بمضاعفة العواقب الكارثية الوخيمة على الوضع الإنساني في غزة، ولا سيما في ظل سياسات التجويع والحصار التي ينتهجها الاحتلال الإسرائيلي ضد المدنيين العزل.

وشدد البيان على موقف مصر الراسخ في رفضها القاطع للسياسات العدوانية الإسرائيلية، التي تسهم في تفاقم الأزمات في المنطقة وتضعها على حافة صراع محتمل، منبهاً من خطورة استمرار التوسع في سياسات الاستيطان في الأراضي الفلسطينية، وهو ما يتعارض مع الجهود المبذولة لتحقيق السلام المستدام على أساس حل الدولتين، الذي يحظى بدعم إقليمي ودولي.

وكان وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي شدد خلال لقائه اليوم الممثلة العليا للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية للاتحاد الأوروبي كايا كالاس، على ضرورة اتخاذ الاتحاد الأوروبي خطوات جادة وفعّالة للضغط على إسرائيل لوقف الحرب، ووضع حد لجرائمها، محذّراً من خطورة المخططات الإسرائيلية الرامية إلى تقويض إقامة الدولة الفلسطينية على حدود الرابع من حزيران لعام 1967.

الكويت ترحب بإعلان وقف إطلاق النار في السويداء وتدين الاعتداءات الإسرائيلية
تركيا تحذّر من التصعيد في غزة وتعلن وقف التجارة مع إسرائيل
وسط استنكار وجدل… ترامب يغيّر اسم خليج المكسيك
عاصفة شمسية شديدة من الدرجة الرابعة ستصل إلى الأرض اليوم
الأمم المتحدة: أطفال غزة محرومون من التعليم للعام الثالث على التوالي
الوسوم:
مشاركة هذه المقالة

اخترنا لك